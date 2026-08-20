Завод Fire Point в Дании сможет за год производить топливо для более чем 4 100 баллистических ракет FP-7 или перехватчиков FP-7.x — генеральный директор компании

Ирина Терех

Завод по производству твёрдого ракетного топлива, который украинская компания Fire Point строит в Дании, сможет производить топливо для более чем 4 100 ракет в год при условии его круглосуточной работы и наличия заказа. Об этом журналистам рассказала генеральный директор и технический директор Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

Мы просчитали три сценария в зависимости от наличия заказов — от минимума в 800 ракет в год до более чем 4 100 ракет в год при условии круглосуточной работы. Это мы говорим о FP-7 или FP-7.x - рассказала Ирина Терех.

По её словам, для запуска производства топлива для дальней баллистической ракеты FP-9 должно быть принято политическое решение. Кроме того, для того чтобы запустить такое производство, компания должна получить новую разрешительную документацию, спроектировать ещё одно помещение завода и ещё больше усилить его безопасность.

Запустить производство топлива для дальней баллистической ракеты на мощностях, которые сейчас строятся, по словам генерального директора Fire Point, невозможно.

Она добавила, что завод — это не бизнес-кейс, а стратегический проект и проект в сфере безопасности.

К сожалению, он не выдерживает никакой приемлемой бизнес-математики. Я не могу сейчас называть конкретные цифры, мы это считали (окупаемость — ред.) — это не очень выгодно, но я считаю, что это (строительство завода — ред.) очень важно - отметила Ирина Терех.

Во время пресс-тура генеральный директор Fire Point показала журналистам первый этап строительства завода, где будут заливать топливо в баллистические ракеты FP-7, перехватчики баллистических ракет FP-7.x, а также бустеры для ракет FP-5 Flamingo.

По её словам, строительство завода оценивается в более чем 150 млн евро. Его стоимость выросла после того, как выяснилось, что приобретённое компанией помещение не подходит для производства и она вынуждена строить новое.

Напомним

Как сообщал УНН, завод по производству твёрдого ракетного топлива Fire Point строит в датском городе Войенс, расположенном на юге страны. Это первый случай в рамках НАТО, когда страна — член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории.

Чтобы Fire Point могла начать производство твёрдого ракетного топлива для ракет Flamingo, датские власти устранили более 20 законодательных барьеров.

Размещение производства в Дании позволит минимизировать риск возможного российского удара по предприятию.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН