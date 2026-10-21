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Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн

Киев • УНН

 • 14914 просмотра

Финансирование будет предоставляться через Датский фонд экспорта и инвестиций.

Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн
Строительство завода по производству твёрдого ракетного топлива компании Fire Point в Дании.

Дания предоставит государственную гарантию по кредиту на 750 млн датских крон (около 112 млн долларов) для датской дочерней компании украинского производителя дронов и ракет Fire Point. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Дании, пишет УНН.

Детали

Как объяснили в правительстве Дании, государственная гарантия необходима, поскольку из-за войны в Украине компания не может привлекать финансирование в Дании на обычных рыночных условиях. Кредит будет предоставлен через Датский фонд экспорта и инвестиций (EIFO).

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Дании Йеппе Бруса, размещение производства за рубежом позволяет Украине защитить цепочки поставок от российских атак.

Датский завод по производству ракетного топлива должен начать работу до конца 2027 года.

Строительство завода Fire Point в Дании помогает защитить и страну, и Европу — премьер-министр Фредериксен01.10.26, 17:19 • 7210 просмотров

Напомним

Как сообщал УНН, Fire Point строит завод по производству твердого ракетного топлива в датском городе Войенс, расположенном на юге страны. Здесь будут осуществляться заливка ракет FP-7 и FP-7.x, а также производство бустеров для Flamingo. Это первый случай в рамках НАТО, когда страна — член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории. 

Как сообщала CEO Fire Point Ирина Терех, общая площадь завода составит более 120 тыс. кв. м, а мощность — от 800 до более чем 4100 ракет в год в зависимости от потребностей. Процесс строительства заставил пересмотреть нормативные требования и экспертизу по возведению таких масштабных объектов. Кроме того, датские власти в целом устранили более 20 законодательных барьеров.

На время войны в Украине завод будет работать на нужды наших Сил обороны, в дальнейшем планируется, что топливо будет поставляться и европейским партнерам.

«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 26.08.26, 10:05 • 51516 просмотров

Евгений Царенко

ЭкономикаНовости Мира
Ирина Терех
Fire Point
Законы
Война в Украине
Reuters
НАТО
Дания
Украина