«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 

До начала строительства завода по производству твердого ракетного топлива в Дании компанией Fire Point был проанализирован и учтен целый ряд требований безопасности и экологических требований, среди которых, в частности, влияние на популяцию червей, обитающих в районе строительства. Об этом УНН рассказал СЕО компании Rocket Technology, являющейся дочерним предприятием Fire Point, Вячеслав Бондарчук.

По словам Бондарчука, в Дании действует целый ряд регуляторных требований. Строительство этого завода вызвало особенно пристальное внимание, поскольку это химическое производство, требующее чрезвычайно высокого уровня защиты и соблюдения мер безопасности.

Кроме того, как рассказал Бондарчук, около 20 лет назад в Дании произошел взрыв на заводе по производству пиротехники, что привело к гибели людей. Память об этой трагедии заставляет датчан особенно тщательно относиться к запуску подобных производств.

Мы возили образцы топлива в шведские лаборатории, в другие лаборатории на анализ. Над этим работали сотни PhD (докторов наук — ред.), чтобы адекватно проанализировать риски и понимать, что произойдет в случае диверсии, возгорания или чего-либо еще и какими могут быть потенциальные последствия для людей и природы. Только учтя все эти потенциальные риски, мы смогли получить подтверждение классификации продукта в марте этого года - объяснил Бондарчук.

Вячеслав Бондарчук

В течение марта-июня этого года был разработан проект завода, который был согласован с датскими властями в середине июля. После этого сразу начался процесс строительства.

90-сантиметровые стены, очень большое количество различных мер, которые должны защитить в случае какого-либо инцидента — как внутреннего, когда кто-то что-то сделал по неосторожности, так и внешнего — российской атаки - рассказал Бондарчук.

СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании

В компании учли и воздействие на окружающую среду в процессе строительства. Как объяснил Бондарчук, в районе возведения завода обитает редкий вид червей, и забивка свай фундамента может привести к их гибели из-за полученного стресса.

Изменили проект. И мы применяем безударную технологию для фундамента, чтобы не навредить популяции этих червей - объяснил СЕО Rocket Technology.

Еще один аспект — обращение с отходами производства. Требования Дании в этой сфере очень высоки.

Сложнее всего было получить разрешение, которое называется "waste management". Речь идет об обращении с производственными отходами, остатками, например, с остатками того же твердого топлива в миксере. При массовом производстве это около 5 килограммов в сутки. Чтобы получить это разрешение, мне пришлось привлечь три научных института и учесть все моменты, связанные с их разделением на фракции, чтобы эти остатки не попали в почву, не загорелись, не взорвались, не выбросили пары соляной кислоты в воздух и так далее. Мы разработали очень сложный химический процесс. Мы привлекли к этому французских и американских специалистов, располагающих подобными процессами. В результате разработали waste management, безопасный для датской экологии. И только после этого получили окончательное разрешение - объяснил Бондарчук.

По его словам, сам процесс предусматривает разделение твердого ракетного топлива на две безопасные фракции. После этого две трети этих отходов идут на повторное использование в процессе производства, а одна треть — безопасно утилизируется.

Напомним

Как сообщал УНН, завод по производству твердого ракетного топлива Fire Point строит в датском городе Войенс, расположенном на юге страны; здесь будет осуществляться заливка ракет FP-7 и FP-7.x, а также бустеров для Flamingo. Это первый случай в рамках НАТО, когда страна — член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории.

Как сообщила генеральный директор и технический директор Fire Point Ирина Терех, общая площадь завода составит более 120 тыс. кв. м, а мощность — от 800 до более чем 4100 ракет в год в зависимости от потребностей. Процесс строительства заставил пересмотреть нормативные требования и процедуру экспертизы для возведения таких масштабных объектов. Кроме того, датские власти в целом устранили более 20 законодательных барьеров.

На время войны в Украине завод будет работать для нужд наших Сил обороны, в дальнейшем планируется, что топливо будет поставляться также европейским партнёрам.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН