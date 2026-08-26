“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 

До старту будівництва заводу з виробництва твердого ракетного палива у Данії компанії Fire Point було проаналізовано та враховано цілу низку безпекових та екологічних вимог, серед яких, зокрема, вплив на популяцію черв'яків, які мешкають в районі будівництва. Про це УНН розповів СЕО компанії Rocket Technology, яка є дочірнім підприємством Fire Point, В’ячеслав Бондарчук.

За словами Бондарчука, у Данії діє ціла низка регуляторних вимог. Будівництво цього ж заводу викликало особливо прискіпливу увагу, адже це хімічне виробництво, яке потребує надзвичайного рівня захисту та дотримання заходів безпеки.

До того ж, як розповів Бондарчук, десь 20 років тому у Данії стався вибух на заводі з виробництва піротехніки, це призвело до загибелі людей. Пам'ять про цю трагедію змушує данців особливо прискіпливо ставитися до запуску таких виробництв.

Ми возили зразки пального у шведські лабораторії, в інші лабораторії на аналіз. Над цим працювали сотні PhD (докторів наук - ред.), аби адекватно проаналізувати ризики і розуміти, що відбудеться у випадку диверсії, загоряння, ще чогось і які можуть потенційні наслідки для людей, для природи. Тільки врахувавши усі ці потенційні ризики ми змогли отримати підтвердження класифікації продукту у березні цього року - пояснив Бондарчук.

В’ячеслав Бондарчук

Протягом березня-червня цього року був розроблений проєкт заводу, який був погоджений з данською владою у середині липня. Після чого відразу почався процес будівництва.

90-сантиметрові стіни, дуже багато різних заходів, які мають захистити у випадку якогось інциденту, як внутрішнього - хтось щось з необережності зробив, так і зовнішнього - російська атака - розповів Бондарчук.

СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії

У компанії врахували і вплив на довкілля у процесі будівництва. Як пояснив Бондарчук, в районі зведення заводу мешкає рідкісний вид черв'яка і биття паль фундаменту може спричинити його загибель від отриманого стресу.

Змінювали проєкт. І ми застосовуємо безударну технологію для фундаменту, щоб не зашкодити популяції цих черв'яків - пояснив СЕО Rocket Technology.

Ще один аспект - поводження з відходами виробництва. Вимоги Данії у цій сфері дуже високі.

Найскладніше було отримати дозвіл, який називається "waste management". Мова йде про поводження з виробничими відходами, залишками, наприклад, залишками того ж твердого пального у міксері. При масовому виробництві це десь 5 кілограмів на добу. Для того, щоб отримати цей дозвіл мені довелося залучити три наукових інститути і врахувати усі моменти як їх розкласти на фракції, щоб ці залишки не потрапили в ґрунт, не загорілися, не вибухнули, не викинули пари соляної кислоти в повітря і так далі. Ми розробили дуже складний хімічний процес. Ми залучили до цього французьких та американських спеціалістів, які мають такі процеси. В результаті розробили waste management безпечний для данської екології. І лише після цього отримали фінальний дозвіл - пояснив Бондарчук.

За його словами сам процес передбачає розділення твердого ракетного палива на дві безпечні фракції. Після цього дві третини з цих відходів ідуть на повторне використання у процесі виробництва, а одна третина – безпечно утилізується.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, завод із твердого ракетного палива Fire Point будує у данському місті Войенс, що на півдні країни, тут відбуватиметься заливка ракет FP-7 і FP-7.x та бустерів для Flamingo. Це перший випадок у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території.

Як повідомила СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех загальна площа заводу становитиме понад 120 тис. кв. м, а потужність від 800 до понад 4100 ракет на рік залежно від потреб. Процес будівництва змусив переглянути регуляторні норми та експертизу зі зведення таких масштабних об'єктів. Крім того, данська влада загалом усунула понад 20 законодавчих бар'єрів.

На час війни в Україні завод працюватиме на потреби наших Сил Оборони, надалі планується, що паливо постачатиметься і європейським партнерам.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН