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СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании

Киев • УНН

 • 17082 просмотра

Завод будет производить топливо для ракет FP-7, FP-7.x и Flamingo. Завод строится в соответствии со всеми требованиями европейского законодательства.

СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании

Украинский производитель ракет и ударных БПЛА Fire Point начал первый этап строительства завода по производству твердого ракетного топлива в Дании. Здесь будут заливать баллистические ракеты FP-7, перехватчики баллистических ракет FP-7.x, а также ускорители для ракет FP-5 Flamingo. Сейчас строители роют котлован под основной цех, пишет УНН.

"Мы находимся на первом этапе строительства нашего завода по производству ракетного топлива в Дании, который примыкает к тому заводу, который мы приобрели в прошлом году. Сейчас здесь идет рытье котлована под основной цех в соответствии со всеми требованиями местного законодательства, которые мы совместно разработали с правительствами Дании и Швеции", – рассказала генеральный директор и технический директор Fire Point Ирина Терех во время пресс-тура.

Ирина Терех рассказала, что строительство будет осуществляться в несколько этапов, общая площадь завода составит более 120 тыс. кв. м. Также вокруг завода будет построена дополнительная инфраструктура безопасности.

По ее словам, поскольку соответствующей экспертизы в Европе давно не было, некоторые регуляторные требования устарели.

"Это будет будущий шахтный комплекс и производственный комплекс по заливке ракет FP-7 и FP-7.x, а также ускорителей для Flamingo", - отметила Ирина Терех.

Она добавила, что россияне охотятся за аналогичными заводами в Украине с целью их уничтожения, поэтому Дания предложила безопасную площадку для размещения производственных мощностей компании Fire Point, которые будут покрывать потребности в твердом ракетном топливе как Украины, так и Европы.

"Восстановление этой способности на европейском континенте очень важно. Это еще один путь к нашей технологической независимости", - отметила Ирина Терех.

Ранее генеральный директор и технический директор Fire Point рассказала, что строительство завода оценивается более чем в 150 млн евро. Его стоимость выросла после того, как выяснилось, что приобретенное компанией помещение не подходит для производства и она вынуждена строить новое.

Напомним

Как сообщал УНН, завод по производству твердого ракетного топлива Fire Point строит в датском городе Войенс, расположенном на юге страны. Это первый случай в рамках НАТО, когда страна — член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории.

Чтобы Fire Point могла начать производство твердого топлива для ракет Flamingo, датские власти устранили более 20 законодательных барьеров. 

Размещение производства в Дании позволит минимизировать риск возможного российского удара по предприятию. 

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
НАТО
Дания
Швеция
Украина