Король Чарльз остался без зонта под тропическим ливнем - реакция попала на видео
Киев • УНН
Король Чарльз промок под тропическим ливнем на Антигуа, пока Камилла ушла с единственным зонтом. Позже монарх пошутил о мокром костюме.
Британский король Чарльз в отчаянии развел руками, попав под тропический ливень в Антигуа, в то время как его жена, королева Камилла, спокойно ушла, забрав с собой единственный зонтик. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Карибское турне пары ознаменовалось дискуссией о роли Британии в работорговле, но именно вид промокшего монарха попал в заголовки в воскресенье, 1 ноября, пишет издание.
Когда на 77-летнего Чарльза обрушился сильный дождь, он жестикулировал и оборачивался, пытаясь привлечь внимание кого-нибудь, кто мог бы помочь, пока Камилла была защищена от ливня.
Местные жители, участвовавшие в параде по случаю Дня независимости Антигуа и Барбуды, не дрогнули, несмотря на шторм.
В конце концов Чарльзу дали зонтик, и его видели шутящим о своем опыте с премьер-министром Гастоном Брауном. "Мне кажется, что сейчас я выращу кресс-салат на своем костюме", – сказал он в видео, опубликованном в аккаунте королевской семьи в Instagram.
Это не первый случай, когда эмоции Чарльза были публично зафиксированы, отмечает издание.
Вскоре после того, как он стал королем в 2022 году, в инциденте, который стал вирусным в социальных сетях, он бурно отреагировал, когда ручка пролила чернила ему на руку на мероприятии в Северной Ирландии.
"О боже, как же я это ненавижу", – сказал он.
"Я не могу терпеть эту проклятую штуку... каждый проклятый раз", – продолжил он.
С тех пор он посмеивался над собой, пошутив на следующем мероприятии: "Надеюсь, моя ручка будет работать. Обычно она не работает".
Во вторник, 3 ноября, он должен выступить с речью перед лидерами Содружества. С момента вступления на должность короля он выражал сочувствие в связи со страданиями, вызванными рабством, не пересекая черту, которой Британия долгое время избегала: извинения, пишет издание.
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