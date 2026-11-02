Король Чарльз залишився без парасольки у тропічну зливу - реакція потрапила на відео

Британський король Чарльз у відчаї розвів руками, потрапивши під тропічну зливу в Антигуа, у той час як його дружина, королева Камілла, спокійно пішла, взявши з собою єдину парасольку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Карибське турне пари ознаменувалося дискусією щодо ролі Британії в работоргівлі, але саме вигляд промоклого монарха потрапив у заголовки у неділю, 1 листопада, пише видання.

Коли на 77-річного Чарльза обрушився сильний дощ, він жестикулював і обертався, намагаючись привернути увагу когось, хто міг би допомогти, поки Камілла була захищена від зливи.

Місцеві жителі, які брали участь у параді з нагоди Дня незалежності Антигуа і Барбуди, не здригнулися, попри шторм.

Зрештою, Чарльзу дали парасольку, і його бачили, як він жартував про свій досвід із прем'єр-міністром Гастоном Брауном. "Мені здається, що я зараз вирощу крес-салат на своєму костюмі", – сказав він у відео, опублікованому в акаунті королівської родини в Instagram.

Це не перший випадок, коли емоції Чарльза було зафіксовано публічно, зазначає видання.

Невдовзі після того, як він став королем у 2022 році, в інциденті, який став вірусним у соціальних мережах, він бурхливо відреагував, коли ручка пролила чорнило йому на руку на заході в Північній Ірландії.

"О Боже, як я це ненавиджу", – сказав він.

"Я не можу терпіти цю кляту штуку... кожного клятого разу", – продовжив він.

Відтоді він насміхався з себе, пожартувавши на наступному заході: "Я сподіваюся, що моя ручка працюватиме. Зазвичай вона не працює".

У вівторок, 3 листопада, він має виступити з промовою перед лідерами Співдружності. З моменту вступу на посаду короля він висловлював співчуття через страждання, спричинені рабством, не перетинаючи межі, якій Британія довго опиралася: вибачення, пише видання.

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