Крис Пратт поделился рассказом о том, как прошёл путь от жизни в фургоне до Голливуда после случайной встречи

Путь актёра Криса Пратта к тому, чтобы стать одной из голливудских звёзд экшен-фильмов, начался с его проживания в фургоне на Гавайях. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

В недавней публикации на X 47-летний актёр вспомнил о своём начале: «До Голливуда я жил в фургоне на Гавайях и работал официантом в Bubba Gump Shrimp Company», рассказав, что случайная встреча во время работы однажды вечером изменила его жизнь.

«Однажды невероятная Рэй Дон Чонг зашла в ресторан, и, конечно, я подошёл к её столику и сказал: „Эй, вы кинозвезда! Что вы здесь делаете?“ — вспоминал он. — „Она спросила, умею ли я играть, а я сказал: „Да, чёрт возьми, возьмите меня в свой фильм!“» — продолжил он.

Поскольку у него не было телефона, он дал Чонг номер своего друга Майка, который через несколько дней сказал ему, что кто-то ему звонил.

«Я перезвонил ей, и, конечно же, она была серьёзна, — написал он. — Я забрал сценарий, вернулся домой к Майку и трижды подряд прочитал все 120 страниц. Это был мой первый сценарий. Моего персонажа звали Девон, и я помню, как подумал: „Круто! Я вполне мог бы сыграть Девона!“»

После прослушивания он вспомнил, как Чонг сказала ему, что он «умеет играть, и предложила мне роль».

Пока он жил на Гавайях, фильм снимали в Лос-Анджелесе, что немного нервировало Пратта, поскольку у него было «около 60 долларов на моём счету, сумка с одеждой и несколько роликовых коньков». Затем он узнал, что Чонг отправит его в Лос-Анджелес на съёмки.

«Я помню, как тогда и там подумал, что моя жизнь только что изменилась навсегда. Я буду актёром», — написал он. — Этим маленьким фильмом был „Cursed Part 3“, малобюджетная комедия ужасов, которая открыла мне двери в Голливуд. Я всегда буду благодарен Рэй за то, что она дала шанс парню, который работал в ресторане с креветками». «Все с чего-то начинают, и именно здесь всё началось для меня», — отметил он.

Роль Пратта в «Cursed Part 3» привела к более крупным проектам, включая его прорывную роль Энди Дуайера в популярном сериале NBC «Парки и зоны отдыха» (Parks and Recreation).

Затем он получил роль Питера Квилла, или Звёздного Лорда, в фильме Marvel «Стражи Галактики» (Guardians of the Galaxy), сыграв этого персонажа в двух сиквелах фильма, а также в «Мстителях: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) и «Мстителях: Финал» (Avengers: Endgame).

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