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The New York Times

Кріс Пратт поділився, як пройшов шлях від життя у фургоні до Голлівуду після випадкової зустрічі

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Кріс Пратт розповів, як робота офіціантом привела його до першої ролі. Після цього він зіграв у «Парках» і фільмах Marvel.

Кріс Пратт поділився, як пройшов шлях від життя у фургоні до Голлівуду після випадкової зустрічі

Шлях актора Кріса Пратта до того, щоб стати однією з голлівудських зірок екшнів, розпочався з його проживання у фургоні на Гаваях. Про це повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

У нещодавньому дописі на X 47-річний актор згадав про свій початок: "До Голлівуду я жив у фургоні на Гаваях та працював офіціантом у Bubba Gump Shrimp Company", розповівши, що випадкова зустріч під час роботи одного вечора змінила його життя.

"Одного разу неймовірна Рей Дон Чонг зайшла до ресторану, і, звичайно, я підійшов до її столика та сказав: "Гей, ви кінозірка! Що ви тут робите?" - згадував він. "Вона запитала, чи можу я грати, а я сказав: "Так, бляха, зніміть мене у своєму фільмі!"", - вів далі він.

Оскільки у нього не було телефону, він дав Чонг номер свого друга Майка, який через кілька днів сказав йому, що хтось йому телефонував.

"Я передзвонив їй, і, звичайно ж, вона була серйозною, - написав він. - Я поїхав за сценарієм, повернувся до Майка додому та тричі поспіль прочитав усі 120 сторінок. То був мій перший сценарій. Мого персонажа звали Девон, і я пам'ятаю, як подумав: "Круто! Я цілком міг би зіграти Девона!""

Після прослуховування він згадав, як Чанг сказала йому, що "вміє грати і запропонувала мені роль".

Поки він жив на Гаваях, фільм знімався в Лос-Анджелесі, що трохи нервувало Пратта, оскільки у нього було "близько 60 доларів на моє ім’я, сумка з одягом і кілька роликових ковзанів". Потім він дізнався, що Чанг відправить його до Лос-Анджелеса для зйомок.

"Я пам’ятаю, як тоді й там подумав, що моє життя щойно змінилося назавжди. Я буду актором", – написав він. - Цим маленьким фільмом був "Cursed Part 3", малобюджетна комедія жахів, яка відкрила мені двері до Голлівуду. Я завжди буду вдячний Рей за те, що вона дала шанс хлопцеві, який працював у креветочному ресторані". "Усі з чогось починають, і саме тут все почалося для мене", - зазначив він.

Роль Пратта в "Cursed Part 3" привела до більших проєктів, включаючи його проривну роль Енді Дваєра у популярному серіалі NBC "Парки та зони відпочинку" (Parks and Recreation).

Потім він отримав роль Пітера Квілла, або Зоряного Лорда, у фільмі Marvel "Вартові Галактики" (Guardians of the Galaxy), зігравши цього персонажа у двох сиквелах фільму, а також у "Месниках: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War) та "Месниках: Завершення" (Avengers: Endgame).

Marvel представила трейлер нових "Месників"15.08.26, 09:00 • 104374 перегляди

Юлія Шрамко

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