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Почему эвакуацию из Олешек не проводили через Херсон — Лубинец дал разъяснение

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Маршрут через Херсон не рассматривали из-за линии фронта и риска ослабления обороны. Путь выбрали по критериям безопасности и скорости.

Почему эвакуацию из Олешек не проводили через Херсон — Лубинец дал разъяснение
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что маршрут гуманитарной миссии по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек напрямую через Херсон никогда не рассматривался, поскольку там проходит линия фронта и ослаблять украинскую оборону нельзя. Об этом Лубинец заявил во время пресс-конференции, передает УНН

Почему именно такой маршрут? Вернувшись, я прочитал, что нужно было использовать другие маршруты. Кто-то даже предлагал мне, что лучше было бы переплыть реку вплавь, и это было бы быстрее. Логистический маршрут рассчитывался… сначала я собрал информацию у ВСУ… здесь отдельная благодарность Драпатому. Никто никогда не предлагал, а наоборот, даже предостерегал: "Дмитрий Валерьевич, не вздумайте поддерживать предложение о разминировании и предоставлении такой возможности из Олешек в Херсон. Это линия фронта, мы на это не согласимся 

- сказал Лубинец. 

Он отметил, что этот маршрут никогда не рассматривался, поскольку это могло привести к ослаблению позиций Сил обороны. 

Помимо экспертизы со стороны ВСУ, понятно, что экспертиза была также со стороны разведки, СБУ и граждан Украины, которые самостоятельно эвакуировались из Олешек... У нас была возможность пообщаться с ними и получить от них экспертную оценку того, как лучше выезжать, что происходит и на что обращать внимание. Этот логистический маршрут прокладывался с учетом двух критериев: критериев безопасности, чтобы не подвергать опасности наших граждан, и второй — скорости 

- добавил Лубинец. 

Напомним 

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за положение гражданского населения во временно оккупированных Олешках Херсонской области.  

Павел Башинский

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