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"Відповідальність несе країна, яка контролює територію": омбудсман відкинув звинувачення рф щодо Олешків

Київ • УНН

 • 1710 перегляди

росія як держава-окупант відповідає за цивільних в Олешках. Україна зосередилася на порятунку громадян і гуманітарній місії.

"Відповідальність несе країна, яка контролює територію": омбудсман відкинув звинувачення рф щодо Олешків
Дмитро Лубінець. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

російська федерація як держава-окупант несе відповідальність за становище цивільного населення у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Про це  2 листопада заявив під час спілкування з журналістами Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Він закцентував, що українська сторона зосередила свої зусилля на порятунку громадян та проведенні гуманітарної місії.

Деталі 

Лубінця запитали про російську інформаційну кампанію навколо гуманітарної ситуації в окупованих Олешках. Зокрема, йшлося про поширення російськими медіа та посадовцями тверджень щодо нібито відповідальності України за гуманітарну кризу, а також звинувачень української сторони у блокуванні міста та підходів до нього.

У відповідь представник української сторони наголосив, що головним завданням було врятувати українських громадян, а результати проведеної гуманітарної місії задокументували, зокрема, міжнародні журналісти.

Моя задача була врятувати громадян України. І це основна місія, якою ми займалися і що нам вдалося 

— зазначив він.

Окремо він наголосив, що відповідальність за становище цивільного населення на окупованій території, відповідно до міжнародного гуманітарного права, покладається на державу, яка здійснює фактичний контроль над нею.

Достатньо згадати, що агресія з боку російської федерації розпочалася у 2014 році. І Олешки — це тимчасово окупована територія України з 2022 року 

— наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що саме росія, яка контролює місто, повинна відповідати за становище місцевих жителів.

Нагадаємо 

Як повідомляв УНН, що під час гуманітарної місії з Олешок репатріювали тіла загиблих військових і цивільних. Їх невдовзі передадуть Україні.

Олександра Василенко

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