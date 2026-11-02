Під час гуманітарної місії з Олешок вдалося здійснити репатріаційні заходи - Лубінець

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Під час гуманітарної місії з тимчасово окупованих Олешок вдалося здійснити репатріаційні заходи. Тіла загиблих як військових, так і цивільних невдовзі будуть передані Україні. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

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Були проведені репатріаційні заходи. Під час режиму тиші були вивезені з Олешківської лікарні, з моргу, тіла загиблих громадян. Також під час цих днів репатріаційні заходи були проведені в Олешках та наближених територіях. Під час репатріації були зібрані тіла загиблих як військових, так і цивільних - сказав Лубінець.

Він зазначив, що існує домовленість з рф щодо того, щоб усі тіла, чиї рідні проживають в Україні, будуть доставлені до України.

Нагадаємо

У межах гуманітарної місії і супутнього режиму тиші в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області евакуювали майже 800 людей.