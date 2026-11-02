Во время гуманитарной миссии из Олешек удалось осуществить репатриационные мероприятия - Лубинец

Во время гуманитарной миссии из временно оккупированных Олешек удалось провести репатриационные мероприятия. Тела погибших - как военнослужащих, так и гражданских - вскоре будут переданы Украине. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Были проведены репатриационные мероприятия. Во время режима тишины из Олешковской больницы, из морга, вывезли тела погибших граждан. Также в течение этих дней репатриационные мероприятия проводились в Олешках и на прилегающих территориях. Во время репатриации были собраны тела погибших - как военнослужащих, так и гражданских - сказал Лубинец.

Он отметил, что существует договоренность с рф о том, что все тела, чьи родственники проживают в Украине, будут доставлены в Украину.

Напомним

В рамках гуманитарной миссии и сопутствующего режима тишины в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области эвакуировали почти 800 человек.