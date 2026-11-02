Во время гуманитарной миссии из Олешек удалось осуществить репатриационные мероприятия - Лубинец

$45.350.1850.680.00
ukenru
10:56 • 9588 просмотра
Пять месяцев без потери позиций и 1700 поражённых целей: итоги недели на фронте
09:25 • 13774 просмотра
Российские удары усиливают потребность Украины в иностранной помощи — Bloomberg
Эксклюзив
2 ноября, 06:35 • 32042 просмотра
Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию ДанииPhoto
2 ноября, 05:50 • 25539 просмотра
Россия потеряла рекордные 2 500 военнослужащих за сутки, по одному каждые 35 секунд — Генштаб
2 ноября, 05:21 • 23926 просмотра
Ночные атаки рф на регионы Украины: куда бил враг и последствия ударовPhotoVideo
2 ноября, 03:17 • 26512 просмотра
Российская ракета «Филин», которую начали применять против Украины, имеет существенные ограничения: что известно о её опасности
2 ноября, 02:16 • 23749 просмотра
Россия потеряла рекордные 54 400 военнослужащих за октябрь, но не достигла своих целей — Сибига
2 ноября, 01:17 • 21162 просмотра
Чем Украина может заменить дефицитные ракеты для Patriot уже этой зимой: эксперты назвали возможные варианты
2 ноября, 00:14 • 18277 просмотра
После фейковых тревог в Украине кто-то взломал российское приложение МЧС и объявил об угрозе ядерного удара по РФ — АТЕШPhoto
1 ноября, 23:37 • 15452 просмотра
В российской Нижегородской области ограничили продажу бензина до 40 литров после удара по НПЗ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
0м/с
90%
759мм
Популярные новости
Учёные воссоздали лицо человека, жившего 315 тысяч лет назад: как выглядел один из древнейших Homo sapiensPhoto2 ноября, 03:05 • 20398 просмотра
Режиссёр культового фильма «Схватка» Майкл Манн случайно подстрелил себя на стрельбище в Лос-Анджелесе2 ноября, 04:05 • 18666 просмотра
Удар РФ по общежитию с переселенцами в Винницкой области унёс жизни 2 человек, ещё 6 получили ранения, среди них 4 детей2 ноября, 04:17 • 20319 просмотра
Сьюки Уотерхаус раскрыла правду о тайной свадьбе с Робертом Паттинсоном2 ноября, 05:05 • 16951 просмотра
Хайди Клум появилась на Хэллоуине без мужа и объяснила его неожиданное отсутствие2 ноября, 05:46 • 14786 просмотра
публикации
Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию ДанииPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 06:35 • 32042 просмотра
Как правильно обрезать смородину осенью: пять шагов для здорового куста и хорошего урожая1 ноября, 13:07 • 51600 просмотра
Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины
Эксклюзив
1 ноября, 10:55 • 54785 просмотра
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 69096 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 68531 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Филипп Бельгийский
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Китай
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Протесты отвернули туристов от Парижа — бронирования через Airbnb резко упали12:46 • 1206 просмотра
Король Чарльз остался без зонта под тропическим ливнем - реакция попала на видеоVideo12:29 • 2036 просмотра
Крис Пратт поделился рассказом о том, как прошёл путь от жизни в фургоне до Голливуда после случайной встречиVideo11:50 • 2846 просмотра
В Китае не транслировали матч "Реала" после скандала с Мбаппе08:42 • 9082 просмотра
Хайди Клум появилась на Хэллоуине без мужа и объяснила его неожиданное отсутствие2 ноября, 05:46 • 14893 просмотра
Актуальное
Фильм
Техника
Шахед-136
Золото
Фокс Ньюс

Во время гуманитарной миссии из Олешек удалось осуществить репатриационные мероприятия - Лубинец

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Во время гуманитарной миссии из Олешек репатриировали тела погибших военнослужащих и гражданских лиц. Вскоре их передадут Украине.

Во время гуманитарной миссии из Олешек удалось осуществить репатриационные мероприятия - Лубинец

Во время гуманитарной миссии из временно оккупированных Олешек удалось провести репатриационные мероприятия. Тела погибших - как военнослужащих, так и гражданских - вскоре будут переданы Украине. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Были проведены репатриационные мероприятия. Во время режима тишины из Олешковской больницы, из морга, вывезли тела погибших граждан. Также в течение этих дней репатриационные мероприятия проводились в Олешках и на прилегающих территориях. Во время репатриации были собраны тела погибших - как военнослужащих, так и гражданских

- сказал Лубинец.

Он отметил, что существует договоренность с рф о том, что все тела, чьи родственники проживают в Украине, будут доставлены в Украину.

Напомним

В рамках гуманитарной миссии и сопутствующего режима тишины в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области эвакуировали почти 800 человек.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Олешки
Херсонская область
Украина