Чому евакуацію з Олешків не проводили через Херсон - Лубінець дав роз'яснення

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що маршрут гуманітарної місії з евакуації людей з тимчасово окупованих Олешків напряму через Херсон ніколи не розглядався, оскільки там проходить лінія фронту й послаблювати українську оборону не можна. Про це Лубінець заявив під час пресконференції, передає УНН.

Чому саме такий маршрут? Повернувшись я прочитав, що треба було інші маршрути. Хтось, навіть, мені пропонував, що краще було вплав переплисти річкою, і це було б швидше. Логістичний маршрут розраховувався… я спочатку зібрав інформацію від ЗСУ… тут окрема подяка Драпатому. Ніхто ніколи не пропонував, а навпаки навіть застерігав: "Дмитро Валерійович, не здумайте підтримувати пропозицію щодо розмінування і надання цієї можливості з Олешків у Херсон. Це лінія фронту, ми на це не погодимося - сказав Лубінець.

Він зазначив, що цей маршрут ніколи не розглядався, що могло призвести до послаблення позицій Сил оборони.

Окрім експертизи від ЗСУ, зрозуміло, що експертиза була від розвідки, СБУ і від громадян України, які самостійно евакуювалися з Олешків... У нас була можливість з ними поспілкуватися, і від них отримати експертизу, як краще виїжджати, що відбувається, і на що звертати увагу. Цей логістичний маршрут відбувався з урахуванням двох критеріїв: критеріїв безпеки, щоб не наражати наших громадян, і друге - швидкість - додав Лубінець.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська федерація як держава-окупант несе відповідальність за становище цивільного населення у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.