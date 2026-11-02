$45.350.1850.680.00
ukenru
16:07 • 6890 перегляди
Родина, попри ризик арешту, вивезла з окупованих Олешків пам'ятну монетуPhoto
15:40 • 8854 перегляди
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у поліції розповіли, чи дійсно є загиблий та 40 заручників
15:18 • 10247 перегляди
Чому евакуацію з Олешків не проводили через Херсон - Лубінець дав роз'яснення
14:10 • 14491 перегляди
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році
13:41 • 10844 перегляди
"Відповідальність несе країна, яка контролює територію": омбудсман відкинув звинувачення рф щодо Олешків
13:28 • 16372 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto
12:48 • 10571 перегляди
Андрій Ярмоленко найкращий бомбардир в історії УПЛVideo
10:56 • 15174 перегляди
П’ять місяців без втрати позицій і 1700 уражених цілей: результати тижня на фронті
2 листопада, 09:25 • 18224 перегляди
російські удари посилюють потребу України в іноземній допомозі - Bloomberg
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 41102 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе2 листопада, 08:42 • 18195 перегляди
Кріс Пратт поділився, як пройшов шлях від життя у фургоні до Голлівуду після випадкової зустрічіVideo11:50 • 13502 перегляди
Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування12:19 • 7306 перегляди
Король Чарльз залишився без парасольки у тропічну зливу - реакція потрапила на відеоVideo12:29 • 12591 перегляди
Протести відвернули туристів від Парижа - бронювання через Airbnb різко впали12:46 • 11263 перегляди
Публікації
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році14:10 • 14475 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto13:28 • 16363 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 41096 перегляди
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 58807 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 61183 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Філіп I
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Родина, попри ризик арешту, вивезла з окупованих Олешків пам'ятну монетуPhoto16:07 • 6880 перегляди
Скандальний репер P.Diddy вийде на волю на три тижні раніше13:57 • 6200 перегляди
Протести відвернули туристів від Парижа - бронювання через Airbnb різко впали12:46 • 11375 перегляди
Король Чарльз залишився без парасольки у тропічну зливу - реакція потрапила на відеоVideo12:29 • 12692 перегляди
Кріс Пратт поділився, як пройшов шлях від життя у фургоні до Голлівуду після випадкової зустрічіVideo11:50 • 13603 перегляди
Актуальне
Гривня
Fox News
Фільм
Серіали
MIM-104 Patriot

Чому евакуацію з Олешків не проводили через Херсон - Лубінець дав роз'яснення

Київ • УНН

 • 10252 перегляди

Маршрут через Херсон не розглядали через лінію фронту та ризик послаблення оборони. Шлях обрали за критеріями безпеки й швидкості.

Чому евакуацію з Олешків не проводили через Херсон - Лубінець дав роз'яснення
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що маршрут гуманітарної місії з евакуації людей з тимчасово окупованих Олешків напряму через Херсон ніколи не розглядався, оскільки там проходить лінія фронту й послаблювати українську оборону не можна. Про це Лубінець заявив під час пресконференції, передає УНН

Чому саме такий маршрут? Повернувшись я прочитав, що треба було інші маршрути. Хтось, навіть, мені пропонував, що краще було вплав переплисти річкою, і це було б швидше. Логістичний маршрут розраховувався… я спочатку зібрав інформацію від ЗСУ… тут окрема подяка Драпатому. Ніхто ніколи не пропонував, а навпаки навіть застерігав: "Дмитро Валерійович, не здумайте підтримувати пропозицію щодо розмінування і надання цієї можливості з Олешків у Херсон. Це лінія фронту, ми на це не погодимося 

- сказав Лубінець. 

Він зазначив, що цей маршрут ніколи не розглядався, що могло призвести до послаблення позицій Сил оборони. 

Окрім експертизи від ЗСУ, зрозуміло, що експертиза була від розвідки, СБУ і від громадян України, які самостійно евакуювалися з Олешків... У нас була можливість з ними поспілкуватися, і від них отримати експертизу, як краще виїжджати, що відбувається, і на що звертати увагу. Цей логістичний маршрут відбувався з урахуванням двох критеріїв: критеріїв безпеки, щоб не наражати наших громадян, і друге - швидкість 

- додав Лубінець. 

Нагадаємо 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська федерація як держава-окупант несе відповідальність за становище цивільного населення у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.  

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Олешки
Україна
Херсон