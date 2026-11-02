Чому евакуацію з Олешків не проводили через Херсон - Лубінець дав роз'яснення
Київ • УНН
Маршрут через Херсон не розглядали через лінію фронту та ризик послаблення оборони. Шлях обрали за критеріями безпеки й швидкості.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що маршрут гуманітарної місії з евакуації людей з тимчасово окупованих Олешків напряму через Херсон ніколи не розглядався, оскільки там проходить лінія фронту й послаблювати українську оборону не можна. Про це Лубінець заявив під час пресконференції, передає УНН.
Чому саме такий маршрут? Повернувшись я прочитав, що треба було інші маршрути. Хтось, навіть, мені пропонував, що краще було вплав переплисти річкою, і це було б швидше. Логістичний маршрут розраховувався… я спочатку зібрав інформацію від ЗСУ… тут окрема подяка Драпатому. Ніхто ніколи не пропонував, а навпаки навіть застерігав: "Дмитро Валерійович, не здумайте підтримувати пропозицію щодо розмінування і надання цієї можливості з Олешків у Херсон. Це лінія фронту, ми на це не погодимося
Він зазначив, що цей маршрут ніколи не розглядався, що могло призвести до послаблення позицій Сил оборони.
Окрім експертизи від ЗСУ, зрозуміло, що експертиза була від розвідки, СБУ і від громадян України, які самостійно евакуювалися з Олешків... У нас була можливість з ними поспілкуватися, і від них отримати експертизу, як краще виїжджати, що відбувається, і на що звертати увагу. Цей логістичний маршрут відбувався з урахуванням двох критеріїв: критеріїв безпеки, щоб не наражати наших громадян, і друге - швидкість
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська федерація як держава-окупант несе відповідальність за становище цивільного населення у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.