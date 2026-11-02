Четыре очереди отключений одновременно: сколько часов украинцы могут провести без электричества 3 ноября

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В Украине усиливают отключения электроэнергии, и 3 ноября украинцы в разных уголках страны могут провести без света до 16 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию от "Укрэнерго".

По предварительной информации, ограничения могут достигать четырех очередей одновременно. Это означает, что у некоторых потребителей свет может отсутствовать более 12 часов в сутки. При этом продолжительность отключений будет зависеть от ситуации в энергосистеме и графиков конкретного региона.

Детали

Во вторник, 3 ноября, в части регионов Украины планируют применять графики почасовых отключений электроэнергии. Согласно распространенной информации о запланированных ограничениях, их объем составит от 0,5 до 4 очередей, а период возможного применения охватит все сутки.

Для промышленных потребителей также будут действовать графики ограничения мощности.

Причина — последствия массированных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения энергообъектов и сетей возникает необходимость регулировать потребление, чтобы избежать перегрузки оборудования. Для сравнения, в понедельник, 2 ноября, в части областей Украины действовали графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очереди. Их применение было предусмотрено с 06:00 до 23:59.

Что такое очереди отключений электроэнергии

Как объясняют в энергетической компании YASNO, для организации почасовых отключений потребителей распределяют на шесть основных очередей. Каждая из них объединяет группу потребителей с определенным объемом электрической нагрузки.

Распределение необходимо для того, чтобы энергетики могли постепенно ограничивать потребление и поддерживать баланс между производством и использованием электроэнергии. Когда в энергосистеме возникает дефицит мощности, НЭК "Укрэнерго" определяет, какой объем потребления необходимо ограничить. В соответствии с этим устанавливается количество очередей, которые нужно отключать одновременно.

В дальнейшем операторы систем распределения, в частности облэнерго, составляют конкретные графики для своих регионов. Именно они определяют, какие группы потребителей и в какое время будут оставаться без электроснабжения. При этом одна очередь не означает, что свет будут отключать только в одном районе или населенном пункте. В нее могут входить потребители из разных частей города или области.

Сколько часов не будет света в зависимости от количества очередей

Согласно разъяснениям YASNO, количество одновременно отключенных очередей непосредственно влияет на возможную продолжительность отсутствия электроэнергии.

Если соответствующий объем ограничений сохраняется в течение всех суток и отключения равномерно распределяются между потребителями, ориентировочная продолжительность составит:

- 0,5 очереди — около 2 часов без света в сутки;

- 1 очередь — около 4 часов;

- 2 очереди — примерно 8 часов;

- 3 очереди — до 12 часов;

- 4 очереди — более 12 часов, теоретически около 16 часов в сутки.

Например, если в течение нескольких часов будут действовать ограничения объемом четыре очереди, а в остальное время их уменьшат до одной или двух, суммарная продолжительность отключения будет меньше, чем при круглосуточном применении четырех очередей.

Кроме того, свет могут отключать несколько раз в день. Общая продолжительность таких перерывов будет зависеть от распределения нагрузки, состояния местных электросетей и необходимого объема ограничений.

Почему увеличение количества очередей означает более длительные отключения

Чем больше дефицит электроэнергии в стране, тем большее количество потребителей приходится временно отключать от сети. При применении одной очереди одновременно без электричества остается примерно одна шестая часть нагрузки, охваченной системой почасовых отключений.

Если необходимо применить три очереди, ограничения охватывают примерно половину такой нагрузки. При четырех очередях одновременно отключают около двух третей.

Чтобы все группы потребителей получали электроэнергию поочередно, операторы вынуждены увеличивать продолжительность отключений или количество периодов без света в течение суток. При этом графики могут отличаться даже в соседних домах, если они подключены к разным линиям электроснабжения или относятся к разным подочередям.

Отдельные объекты критической инфраструктуры, в частности больницы, водоканалы и другие учреждения, от бесперебойной работы которых зависит жизнеобеспечение населения, имеют особый режим электроснабжения. Поэтому фактическое распределение отключений не всегда полностью соответствует теоретическим расчетам.

Чем почасовые отключения отличаются от экстренных

Энергетики различают плановые почасовые и аварийные отключения электроэнергии.

Почасовые отключения применяют согласно заранее определенным графикам. Потребители могут заранее проверить, когда в их домах будет отсутствовать электроснабжение.

Вместо этого аварийные или экстренные отключения вводят в случае резкого ухудшения ситуации в энергосистеме, когда необходимо срочно снизить нагрузку. В таком случае предварительно опубликованные графики могут временно не действовать, а точную продолжительность обесточивания определить заранее невозможно.

В частности, 2 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах Украины уже применяли аварийные отключения. После стабилизации работы электросетей энергетики могут вернуться к обычным почасовым графикам.

Какая ситуация в энергосистеме Украины сейчас

По информации НЭК "Укрэнерго", утром 2 ноября в результате российских атак были зафиксированы новые обесточивания в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях. В регионах, где позволяла ситуация с безопасностью, энергетики проводили аварийно-восстановительные работы.

С учетом повреждения энергетической инфраструктуры украинцев призвали экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы с 16:00 до 22:00.

Где проверить графики отключений на 3 ноября

Точное время отсутствия электроэнергии по конкретному адресу определяют региональные операторы систем распределения. Найти свою очередь или подочередь можно на официальных сайтах облэнерго, а также через их чат-боты и информационные каналы.

В то же время энергетики предупреждают, что из-за новых атак, изменений уровня потребления и состояния оборудования графики могут оперативно корректироваться. Поэтому украинцам рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства, а после восстановления электроснабжения не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Напомним

В Днепропетровской области вернули свет большинству потребителей после атак рф. Энергетики восстановили электроснабжение почти всем потребителям в трех районах области.