На Дніпропетровщині повернули світло більшості споживачів після атак рф - ОВА
Київ • УНН
Енергетики відновили електропостачання майже всім споживачам у трьох районах області. Без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів.
Енергетики повернули світло майже всім споживачам у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах, знеструмленим через нещодавні російські атаки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.
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У Дніпрі повністю відновили водопостачання, також мають заживити ще кілька тисяч абонентів. Водночас через нічні атаки без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.
Відновлювальні роботи тривають. Понад 70 аварійних бригад працюють, щоб якнайшвидше повернути людям світло
Нагадаємо
У неділю, 1 листопада, через постійні обстріли енергосистеми Києва, у столиці застосовані екстрені відключення.