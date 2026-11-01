В Днепропетровской области вернули свет большинству потребителей после атак рф - ОВА
Киев • УНН
Энергетики восстановили электроснабжение почти всем потребителям в трёх районах области. Без света остаются почти 100 тысяч потребителей.
Энергетики вернули свет почти всем потребителям в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, обесточенным из-за недавних российских атак. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
В Днепре полностью восстановили водоснабжение, также должны подключить еще несколько тысяч абонентов. В то же время из-за ночных атак без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.
Восстановительные работы продолжаются. Более 70 аварийных бригад работают, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет
Напомним
В воскресенье, 1 ноября, из-за постоянных обстрелов энергосистемы Киева в столице введены экстренные отключения.