В Днепропетровской области вернули свет большинству потребителей после атак рф - ОВА

Энергетики вернули свет почти всем потребителям в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, обесточенным из-за недавних российских атак. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.

В Днепре полностью восстановили водоснабжение, также должны подключить еще несколько тысяч абонентов. В то же время из-за ночных атак без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.

Восстановительные работы продолжаются. Более 70 аварийных бригад работают, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет