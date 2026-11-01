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The New York Times
Техніка

У Києві через обстріли енергосистеми запровадили екстрені відключення - ДТЕК

Київ • УНН

 • 1454 перегляди

1 листопада в Києві застосували екстрені відключення електроенергії через постійні обстріли енергосистеми. ДТЕК відновлює пошкоджене обладнання.

У Києві через обстріли енергосистеми запровадили екстрені відключення - ДТЕК

У неділю, 1 листопада, через постійні обстріли енергосистеми Києва, у столиці застосовані екстрені відключення. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли дозволяє безпекова ситуація. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Увечері 30 жовтня російський удар пошкодив критичну інфраструктуру Києва. Без електрики залишилися частини чотирьох районів.

Євген Устименко

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