У Києві через обстріли енергосистеми запровадили екстрені відключення - ДТЕК
Київ • УНН
1 листопада в Києві застосували екстрені відключення електроенергії через постійні обстріли енергосистеми. ДТЕК відновлює пошкоджене обладнання.
У неділю, 1 листопада, через постійні обстріли енергосистеми Києва, у столиці застосовані екстрені відключення. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
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Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли дозволяє безпекова ситуація. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян
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