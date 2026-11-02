Чотири черги відключень одночасно: скільки годин українці можуть провести без електрики 3 листопада

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В Україні посилюють відключення електроенергії й 3 листопада українці у різних куточках країни можуть провести до 16 годин без світла. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію від "Укренерго".

За попередньою інформацією, обмеження можуть сягати чотирьох черг одночасно. Це означає, що в окремих споживачів світло може бути відсутнім понад 12 годин на добу. Водночас тривалість знеструмлень залежатиме від ситуації в енергосистемі та графіків конкретного регіону.

Деталі

У вівторок, 3 листопада, у частині регіонів України планують застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Згідно з поширеною інформацією про заплановані обмеження, їхній обсяг становитиме від 0,5 до 4 черг, а період можливого застосування охоплюватиме всю добу.

Для промислових споживачів також діятимуть графіки обмеження потужності.

Причина — наслідки масованих російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження енергооб'єктів та мереж виникає необхідність регулювати споживання, щоб уникнути перевантаження обладнання. Для порівняння, у понеділок, 2 листопада, у частині областей України діяли графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Їх застосування було передбачене з 06:00 до 23:59.

Що таке черги відключень електроенергії

Як пояснюють в енергетичній компанії YASNO, для організації погодинних відключень споживачів розподіляють на шість основних черг. Кожна з них об'єднує групу споживачів із певним обсягом електричного навантаження.

Розподіл необхідний для того, щоб енергетики могли поступово обмежувати споживання та підтримувати баланс між виробництвом і використанням електроенергії. Коли в енергосистемі виникає дефіцит потужності, НЕК "Укренерго" визначає, який обсяг споживання необхідно обмежити. Відповідно до цього встановлюється кількість черг, які потрібно відключати одночасно.

Надалі оператори систем розподілу, зокрема обленерго, складають конкретні графіки для своїх регіонів. Саме вони визначають, які групи споживачів і в який час залишатимуться без електропостачання. При цьому одна черга не означає, що світло вимикатимуть лише в одному районі чи населеному пункті. До неї можуть належати споживачі з різних частин міста або області.

Скільки годин не буде світла залежно від кількості черг

За роз'ясненнями YASNO, кількість одночасно відключених черг безпосередньо впливає на можливу тривалість відсутності електроенергії.

Якщо відповідний обсяг обмежень зберігається протягом усієї доби та відключення рівномірно розподіляються між споживачами, орієнтовна тривалість становитиме:

- 0,5 черги — близько 2 годин без світла на добу;

- 1 черга — близько 4 годин;

- 2 черги — приблизно 8 годин;

- 3 черги — до 12 годин;

- 4 черги — понад 12 годин, теоретично близько 16 годин на добу.

Наприклад, якщо протягом кількох годин діятимуть обмеження обсягом чотири черги, а в інший час їх зменшать до однієї або двох, сумарна тривалість знеструмлення буде меншою, ніж за цілодобового застосування чотирьох черг.

Крім того, світло можуть вимикати декілька разів на день. Загальна тривалість таких перерв залежатиме від розподілу навантаження, стану місцевих електромереж та необхідного обсягу обмежень.

Чому збільшення кількості черг означає довші відключення

Що більший дефіцит електроенергії в країні, то більшу кількість споживачів доводиться тимчасово відключати від мережі. За умов застосування однієї черги одночасно без електрики залишається приблизно одна шоста частина навантаження, охопленого системою погодинних відключень.

Якщо необхідно застосувати три черги, обмеження охоплюють приблизно половину такого навантаження. За чотирьох черг одночасно відключають близько двох третин.

Щоб усі групи споживачів отримували електроенергію почергово, оператори змушені збільшувати тривалість відключень або кількість періодів без світла протягом доби. При цьому графіки можуть відрізнятися навіть у сусідніх будинках, якщо вони підключені до різних ліній електропостачання або належать до різних підчерг.

Окремі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні, водоканали та інші установи, від безперебійної роботи яких залежить життєзабезпечення населення, мають особливий режим електропостачання. Тому фактичний розподіл відключень не завжди повністю відповідає теоретичним розрахункам.

Чим погодинні відключення відрізняються від екстрених

Енергетики розрізняють планові погодинні та аварійні відключення електроенергії.

Погодинні відключення застосовують за попередньо визначеними графіками. Споживачі можуть заздалегідь перевірити, коли в їхніх будинках буде відсутнє електропостачання.

Натомість аварійні або екстрені відключення запроваджують у разі різкого погіршення ситуації в енергосистемі, коли необхідно терміново зменшити навантаження. У такому випадку попередньо опубліковані графіки можуть тимчасово не діяти, а точну тривалість знеструмлення визначити заздалегідь неможливо.

Зокрема, 2 листопада через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України вже застосовували аварійні відключення. Після стабілізації роботи електромереж енергетики можуть повернутися до звичайних погодинних графіків.

Яка ситуація в енергосистемі України зараз

За інформацією НЕК "Укренерго", вранці 2 листопада внаслідок російських атак були зафіксовані нові знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Рівненській, Одеській та Харківській областях. У регіонах, де дозволяла безпекова ситуація, енергетики проводили аварійно-відновлювальні роботи.

З огляду на пошкодження енергетичної інфраструктури українців закликали ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години з 16:00 до 22:00.

Де перевірити графіки відключень на 3 листопада

Точний час відсутності електроенергії за конкретною адресою визначають регіональні оператори систем розподілу. Знайти свою чергу або підчергу можна на офіційних сайтах обленерго, а також через їхні чат-боти та інформаційні канали.

Водночас енергетики попереджають, що через нові атаки, зміни рівня споживання та стану обладнання графіки можуть оперативно коригуватися. Тому українцям рекомендують завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а після відновлення електропостачання не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині повернули світло більшості споживачів після атак рф. Енергетики відновили електропостачання майже всім споживачам у трьох районах області.