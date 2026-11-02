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Скандальный рэпер P.Diddy выйдет на свободу на три недели раньше

Киев • УНН

 • 1878 просмотра

Федеральное бюро тюрем США назначило освобождение Дидди на 6 февраля 2028 года. Рэпер отбывает 50-месячный срок.

Скандальный рэпер P.Diddy выйдет на свободу на три недели раньше
Шон "Дидди" Комбс. Фото: Reuters

Дата освобождения Шона «Дидди» Комбса из тюрьмы менялась на протяжении нескольких месяцев, и, как стало известно изданию TMZ, теперь её перенесли на более ранний срок — почти на три недели раньше, передаёт УНН.

По данным Федерального бюро тюрем США, Дидди выйдет на свободу 6 февраля 2028 года, тогда как в прошлом месяце ожидаемой датой освобождения было 2 марта 2028 года. Ранее среди возможных дат освобождения также фигурировали 21 января, 5 февраля и 20 февраля.

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Это хорошая новость для Дидди после всех проблем, с которыми он столкнулся в федеральном исправительном учреждении (FCI) Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, что в итоге привело к его переводу в тюрьму FCI Алленвуд в штате Пенсильвания.

Находясь в Форт-Диксе, Дидди попал в карцер из-за предполагаемых нарушений правил: участия в драках и использования запрещённых мобильных телефонов. Телеканал NBC News также сообщал, что в Форт-Диксе Дидди имел привилегированное положение: он платил другим заключённым за то, чтобы они делали ему массаж, готовили еду и выполняли за него бытовые обязанности.

В 2025 году суд присяжных признал Дидди виновным по двум пунктам обвинения, связанным с «законом Манна» (Mann Act), — перевозкой людей через границы штатов с целью занятия проституцией. При этом его оправдали по более тяжёлым обвинениям в рэкете и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Судья приговорил Дидди к 50 месяцам заключения в федеральной тюрьме по менее тяжёлым пунктам обвинения.

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Антонина Туманова

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