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Скандальний репер P.Diddy вийде на волю на три тижні раніше

Київ • УНН

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Федеральне бюро в’язниць США призначило звільнення Дідді на 6 лютого 2028 року. Репер відбуває 50-місячний термін.

Скандальний репер P.Diddy вийде на волю на три тижні раніше
Шон "Дідді" Комбс. Фото: Reuters

Дата звільнення Шона "Дідді" Комбса з в’язниці змінювалася протягом кількох місяців, і, як стало відомо виданню TMZ, тепер її перенесли на більш ранній термін — майже на три тижні раніше, передає УНН.

За даними Федерального бюро в’язниць США, Дідді вийде на волю 6 лютого 2028 року, тоді як минулого місяця очікуваною датою звільнення було 2 березня 2028 року. Раніше серед можливих дат звільнення також фігурували 21 січня, 5 лютого та 20 лютого.

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Це гарна новина для Дідді після всіх проблем, з якими він зіткнувся у федеральній виправній установі (FCI) Форт-Дікс у штаті Нью-Джерсі, що зрештою призвело до його переведення до в’язниці FCI Алленвуд у штаті Пенсильванія.

Перебуваючи у Форт-Діксі, Дідді потрапив до карцеру через імовірні порушення правил: участь у бійках та використання заборонених мобільних телефонів. Телеканал NBC News також повідомляв, що у Форт-Діксі Дідді мав привілейоване становище: він платив іншим ув’язненим за те, щоб ті робили йому масаж, готували їжу та виконували за нього побутові обов’язки.

У 2025 році суд присяжних визнав Дідді винним за двома пунктами звинувачення, пов’язаними із "законом Манна" (Mann Act) — перевезенням людей через кордони штатів з метою заняття проституцією. Водночас його виправдали за більш тяжкими звинуваченнями у рекеті та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Суддя засудив Дідді до 50 місяців ув’язнення у федеральній в’язниці за менш тяжкими пунктами звинувачення.

P. Diddy перевели в одиночну камеру, коли стали відомі умови, в яких він утримувався01.10.26, 13:28 • 4708 переглядiв

Антоніна Туманова

СвітУНН Lite
Нью-Джерсі
Пенсільванія
Сполучені Штати Америки