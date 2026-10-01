P. Diddy перевели в одиночну камеру, коли стали відомі умови, в яких він утримувався
Київ • УНН
P. Diddy ізолювали через розслідування особливих умов у в’язниці. За даними NBC, він щомісяця платить тисячі доларів за послуги інших ув’язнених.
Американського музичного продюсера та репера Шона Комбса (більш відомого як P. Diddy) перевели в одиночну камеру через публікації про особливі умови його життя у в’язниці. Про це повідомляє TMZ, передає УНН.
Деталі
За даними ЗМІ, P. Diddy був переведений до ізолятора суворого режиму у зв’язку з розслідуванням щодо його перебування у в’язниці як VIP-особи. У TMZ наголосили, що переведення до одиночної камери є стандартною процедурою для ув’язнених на тлі подібних розслідувань.
Водночас телеканал NBC News повідомив, що репер, відбуваючи покарання у федеральній в’язниці Форт-Дікс, користується привілеями завдяки грошам.
За даними телеканалу, він витрачає на ці цілі тисячі доларів на місяць. Інші ув’язнені готують йому їжу, прибирають, перуть і роблять масаж. Кошти надходять на їхні тюремні рахунки.
Нагадаємо
P. Diddy став жертвою замаху на життя під час перебування у в’язниці, де він наразі утримується під вартою.