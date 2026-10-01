P. Diddy перевели в одиночную камеру, когда стали известны условия, в которых он содержался
Киев • УНН
P. Diddy изолировали из-за расследования особых условий в тюрьме. По данным NBC, он ежемесячно платит тысячи долларов за услуги других заключённых.
Американского музыкального продюсера и рэпера Шона Комбса (более известного как P. Diddy) перевели в одиночную камеру из-за публикаций об особых условиях его жизни в тюрьме. Об этом сообщает TMZ, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, P. Diddy был переведен в изолятор строгого режима в связи с расследованием его пребывания в тюрьме в качестве VIP-персоны. В TMZ подчеркнули, что перевод в одиночную камеру является стандартной процедурой для заключенных на фоне подобных расследований.
В то же время телеканал NBC News сообщил, что рэпер, отбывая наказание в федеральной тюрьме Форт-Дикс, пользуется привилегиями благодаря деньгам.
По данным телеканала, он тратит на эти цели тысячи долларов в месяц. Другие заключенные готовят ему еду, убирают, стирают и делают массаж. Средства поступают на их тюремные счета.
Напомним
P. Diddy стал жертвой покушения на жизнь во время пребывания в тюрьме, где он в настоящее время содержится под стражей.