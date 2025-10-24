"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці
Київ • УНН
Відомий репер P. Diddy, перебуваючи у в'язниці, став жертвою замаху на життя, коли інший ув'язнений проник до його камери з саморобним ножем. Його друг припускає, що це могло бути попередженням, а не спробою вбивства.
Відомий американський репер Шон Комбз, більш відомий як P. Diddy, став жертвою замаху на життя під час перебування у в’язниці, де він наразі утримується під вартою. Про це інформує УНН посиланням на Daily Mail.
Деталі
Про інцидент розповів його друг Чарлуччі Фінні, за словами якого, вночі до камери Комбза проник інший ув’язнений, озброєний саморобним ножем. Музикант прокинувся в момент, коли відчув лезо біля свого горла.
Він прокинувся з ножем біля горла. Я не знаю, чи він відбився від нього, чи прийшли охоронці, я просто знаю, що це сталося
Друг репера припускає, що напад міг бути попередженням, а не спробою вбивства: "Якби цей хлопець хотів заподіяти йому шкоду, Шон би постраждав. Знадобилася б лише секунда, щоб перерізати йому горло. Це, мабуть, був спосіб сказати: "Наступного разу тобі так не пощастить".
Наразі P. Diddy утримується у слідчому ізоляторі Брукліна. Його юристи неодноразово висловлювали занепокоєння щодо безпеки клієнта, підкреслюючи, що його зірковий статус робить його вразливим серед інших ув’язнених.
Адвокати Комбза звернулися з проханням перевести його до в’язниці FCI Fort Dix, де він міг би пройти лікування від наркотичної залежності та бути ближче до родини.
Нагадаємо
Білий дім спростував інформацію про те, що Дональд Трамп може звільнити Шона "Diddy" Комбса з в'язниці. Адвокати репера подали прохання про відбування покарання у в'язниці з низьким рівнем безпеки.
ВВС покаже документальну стрічку про "злети і падіння" скандального музичного магната P. Diddy23.04.25, 18:02 • 11655 переглядiв