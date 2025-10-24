$41.760.01
23 жовтня, 20:21 • 9150 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 22359 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 23656 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 25603 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 35850 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 28586 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 48946 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 42678 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 37522 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 13258 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Відомий репер P. Diddy, перебуваючи у в'язниці, став жертвою замаху на життя, коли інший ув'язнений проник до його камери з саморобним ножем. Його друг припускає, що це могло бути попередженням, а не спробою вбивства.

"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці

Відомий американський репер Шон Комбз, більш відомий як P. Diddy, став жертвою замаху на життя під час перебування у в’язниці, де він наразі утримується під вартою. Про це інформує УНН посиланням на Daily Mail.  

Деталі

Про інцидент розповів його друг Чарлуччі Фінні, за словами якого, вночі до камери Комбза проник інший ув’язнений, озброєний саморобним ножем. Музикант прокинувся в момент, коли відчув лезо біля свого горла.

Він прокинувся з ножем біля горла. Я не знаю, чи він відбився від нього, чи прийшли охоронці, я просто знаю, що це сталося

– сказав Фінні.

Друг репера припускає, що напад міг бути попередженням, а не спробою вбивства: "Якби цей хлопець хотів заподіяти йому шкоду, Шон би постраждав. Знадобилася б лише секунда, щоб перерізати йому горло. Це, мабуть, був спосіб сказати: "Наступного разу тобі так не пощастить".

Наразі P. Diddy утримується у слідчому ізоляторі Брукліна. Його юристи неодноразово висловлювали занепокоєння щодо безпеки клієнта, підкреслюючи, що його зірковий статус робить його вразливим серед інших ув’язнених.

Адвокати Комбза звернулися з проханням перевести його до в’язниці FCI Fort Dix, де він міг би пройти лікування від наркотичної залежності та бути ближче до родини.

Нагадаємо

Білий дім спростував інформацію про те, що Дональд Трамп може звільнити Шона "Diddy" Комбса з в'язниці. Адвокати репера подали прохання про відбування покарання у в'язниці з низьким рівнем безпеки.

