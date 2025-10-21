Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail
Білий дім спростував інформацію про те, що Дональд Трамп може звільнити Шона "Diddy" Комбса з в'язниці цього тижня. Адвокати репера подали прохання про відбування покарання у в'язниці з низьким рівнем безпеки.
У Білому домі спростували про те, що Дональд Трамп може звільнити Шона "Diddy" Комбса з в'язниці вже цього тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Інформація з'явилася одночасно з рішенням адвокатів репера подати апеляцію. Вони подали прохання, щоб Комбс відбував покарання у в'язниці з низьким рівнем безпеки у Форт-Дікс, штат Нью-Джерсі.
Зазначається, що остаточне рішення щодо долі Комбса ухвалюватиме саме президент США Дональд Трамп. Сам Трамп раніше заявляв, що, ймовірно, не помилує його, але додав, що виправдання Комбса за численними звинуваченнями у торгівлі людьми та рекетирстві означає, що він "по суті, є наполовину невинним".
Він додав, що давно знає Комбса, оскільки обидва є уродженцями Нью-Йорка.
Контекст
Процес проти американського репера та продюсера Шона Комбса (P. Diddy) розпочався з 5 травня 2025 року в Нью-Йорку. Йому інкримінують торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, насильство та домагання. Сам артист категорично заперечує всі звинувачення.
Влітку 2025 року присяжні федерального суду Мангеттена виправдали Шона Комбса за обвинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. Водночас він був визнаний винним в епізоді, пов’язаному із проституцією.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність "детально вивчити факти" у справі репера Шона "Diddy" Комбса.