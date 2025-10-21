Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail

В Белом доме опровергли информацию о том, что Дональд Трамп может освободить Шона "Diddy" Комбса из тюрьмы уже на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Информация появилась одновременно с решением адвокатов рэпера подать апелляцию. Они подали прошение, чтобы Комбс отбывал наказание в тюрьме с низким уровнем безопасности в Форт-Дикс, штат Нью-Джерси.

Отмечается, что окончательное решение относительно судьбы Комбса будет принимать именно президент США Дональд Трамп. Сам Трамп ранее заявлял, что, вероятно, не помилует его, но добавил, что оправдание Комбса по многочисленным обвинениям в торговле людьми и рэкете означает, что он "по сути, наполовину невиновен".

Он добавил, что давно знает Комбса, поскольку оба являются уроженцами Нью-Йорка.

Контекст

Процесс против американского рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) начался 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Ему инкриминируют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, насилие и домогательства. Сам артист категорически отрицает все обвинения.

Летом 2025 года присяжные федерального суда Манхэттена оправдали Шона Комбса по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете. В то же время он был признан виновным в эпизоде, связанном с проституцией.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности "детально изучить факты" по делу рэпера Шона "Diddy" Комбса.