"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме

$41.760.01
48.370.10
ukenru
23 октября, 20:21 • 8938 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 22068 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 23486 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 25436 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 35735 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 28551 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 48829 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 42592 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 37447 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13248 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
93%
743мм
Популярные новости
В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриацииPhoto23 октября, 18:31 • 7484 просмотра
Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного праваVideo23 октября, 18:44 • 3302 просмотра
Россия инсценирует теракты на оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину – Центр нацсопротивления23 октября, 18:56 • 2728 просмотра
"Подарок путину": чешские активисты закрыли сбор на баллистическую ракету "Фламинго" за двое суток23 октября, 19:02 • 5990 просмотра
Президент Франции написал сообщение на украинском языке после встречи с Зеленским23 октября, 20:36 • 3884 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 28913 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 48832 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 42596 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 37450 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 43964 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Брюссель
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 17472 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 22041 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 32380 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 40716 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 60171 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фильм

"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Известный рэпер P. Diddy, находясь в тюрьме, стал жертвой покушения на жизнь, когда другой заключенный проник в его камеру с самодельным ножом. Его друг предполагает, что это могло быть предупреждением, а не попыткой убийства.

"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме

Известный американский рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, стал жертвой покушения на жизнь во время пребывания в тюрьме, где он сейчас содержится под стражей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Daily Mail.  

Детали

Об инциденте рассказал его друг Чарлуччи Финни, по словам которого, ночью в камеру Комбса проник другой заключенный, вооруженный самодельным ножом. Музыкант проснулся в момент, когда почувствовал лезвие у своего горла.

Он проснулся с ножом у горла. Я не знаю, отбился ли он от него, или пришли охранники, я просто знаю, что это произошло

– сказал Финни.

Друг рэпера предполагает, что нападение могло быть предупреждением, а не попыткой убийства: "Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Понадобилась бы всего секунда, чтобы перерезать ему горло. Это, видимо, был способ сказать: "В следующий раз тебе так не повезет".

Сейчас P. Diddy содержится в следственном изоляторе Бруклина. Его юристы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу безопасности клиента, подчеркивая, что его звездный статус делает его уязвимым среди других заключенных.

Адвокаты Комбса обратились с просьбой перевести его в тюрьму FCI Fort Dix, где он мог бы пройти лечение от наркотической зависимости и быть ближе к семье.

Напомним

Белый дом опроверг информацию о том, что Дональд Трамп может освободить Шона "Diddy" Комбса из тюрьмы. Адвокаты рэпера подали прошение об отбывании наказания в тюрьме с низким уровнем безопасности.

BBC покажет документальный фильм о "взлетах и падениях" скандального музыкального магната P. Diddy 23.04.25, 18:02 • 11653 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Музыкант
Столкновения
Белый дом
Дональд Трамп