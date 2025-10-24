"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме

Известный американский рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, стал жертвой покушения на жизнь во время пребывания в тюрьме, где он сейчас содержится под стражей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Об инциденте рассказал его друг Чарлуччи Финни, по словам которого, ночью в камеру Комбса проник другой заключенный, вооруженный самодельным ножом. Музыкант проснулся в момент, когда почувствовал лезвие у своего горла.

Он проснулся с ножом у горла. Я не знаю, отбился ли он от него, или пришли охранники, я просто знаю, что это произошло – сказал Финни.

Друг рэпера предполагает, что нападение могло быть предупреждением, а не попыткой убийства: "Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Понадобилась бы всего секунда, чтобы перерезать ему горло. Это, видимо, был способ сказать: "В следующий раз тебе так не повезет".

Сейчас P. Diddy содержится в следственном изоляторе Бруклина. Его юристы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу безопасности клиента, подчеркивая, что его звездный статус делает его уязвимым среди других заключенных.

Адвокаты Комбса обратились с просьбой перевести его в тюрьму FCI Fort Dix, где он мог бы пройти лечение от наркотической зависимости и быть ближе к семье.

Напомним

Белый дом опроверг информацию о том, что Дональд Трамп может освободить Шона "Diddy" Комбса из тюрьмы. Адвокаты рэпера подали прошение об отбывании наказания в тюрьме с низким уровнем безопасности.

BBC покажет документальный фильм о "взлетах и падениях" скандального музыкального магната P. Diddy