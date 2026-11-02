Как устанавливают размер и рассчитывают алименты из денежного довольствия военнослужащих — подробное разъяснение

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Развод, воспитание детей на расстоянии или судебные решения об алиментах — это жизненные обстоятельства, которые никуда не исчезают, когда один из родителей поступает на военную службу. Поэтому естественно, что у семей защитников и защитниц возникают вопросы о том, как рассчитываются алименты из денежного обеспечения и взыскиваются ли они с боевых выплат.

В Минобороны разъяснили, какие составляющие денежного обеспечения входят в алиментную базу и как устанавливается размер алиментов на содержание ребенка, передает УНН.

Детали

Базовые правила удержания алиментов одинаковы для военнослужащих и гражданских лиц. Они установлены такими нормативно-правовыми актами:

Семейный кодекс Украины;

Закон Украины «Об исполнительном производстве»;

Постановление Кабинета Министров Украины № 146 от 26 февраля 1993 года.

Для военнослужащих ВСУ этот механизм дополнительно регулируется приказами Минобороны № 260 от 7 июня 2018 года (Порядок выплаты денежного обеспечения) и № 316 от 15 мая 2013 года.

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С каких выплат военнослужащего удерживаются алименты

Удержание алиментов производится со всех видов денежного обеспечения военнослужащих и других установленных законодательством постоянных или регулярных выплат.

То есть базой для удержания является общее денежное обеспечение, в которое входят:

должностной оклад и оклад по воинскому званию;

ежемесячная надбавка за выслугу лет;

постоянные ежемесячные надбавки, доплаты, повышения оклада и премии;

дополнительные вознаграждения, имеющие систематический характер.

Если алименты присуждены в доле от дохода, то процентная ставка применяется к итоговой сумме денежного обеспечения после удержания налогов и сборов.

Боевые выплаты также относятся к базе для удержания алиментов. Инфографика Минобороны

Взыскиваются ли алименты с боевых выплат

Да. В соответствии с действующими нормами алименты удерживаются с дополнительного вознаграждения, выплачиваемого в период действия военного положения.

К ним относятся боевые выплаты 30К/50К/100К и другие причитающиеся выплаты, в частности 10 000 грн за фактическое выполнение обязанностей военной службы и «инструкторские» выплаты от 15 000 до 30 000 грн.

Поскольку эти вознаграждения выплачиваются ежемесячно за расчетный период, они относятся к постоянным видам дохода. А удержание алиментов производится со всей итоговой суммы.

С каких военных выплат алименты не удерживаются

Однако не все выплаты военнослужащему учитываются при определении алиментов. Это касается выплат разового, целевого или компенсационного характера, имеющих конкретное назначение.

В частности, из алиментной базы исключаются:

денежная помощь на оздоровление;

единовременные вознаграждения 70К/170К;

единовременная денежная помощь в случае ранения, контузии или инвалидности;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;

единовременная денежная помощь при увольнении;

единовременная денежная помощь за заключение первого контракта и другие выплаты из перечня, утвержденного приказом Минобороны № 316.

В то же время может возникать путаница, например, с «выплатами за ранение», поскольку под этим обычно понимают денежное обеспечение за период лечения, единовременную помощь, страховые выплаты и тому подобное.

Денежное обеспечение за время лечения учитывается в алиментной базе, а единовременная помощь — нет. Поэтому в отдельных случаях стоит выяснить правовую природу выплаты по документам и проверить, относится ли она к исключениям.

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Какая сумма алиментов взыскивается из денежного обеспечения

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

На сегодняшний день это:

на ребенка в возрасте до 6 лет — 1 408,50 грн;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 1 756 грн.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста — 2 817 грн для детей до 6 лет и 3 512 грн для детей от 6 до 18 лет. Такой размер может быть установлен судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

Размер алиментов может установить суд, если родители не договорятся самостоятельно. Инфографика Минобороны

Если алименты взыскиваются в доле от дохода в порядке приказного производства, их размер не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, то есть максимум 28 170 на ребенка в возрасте до 6 лет и 35 120 на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Право на содержание также имеет ребенок в возрасте от 18 до 23 лет, если продолжает обучение и нуждается в материальной поддержке родителей. В таком случае минимальный гарантированный размер алиментов составляет 1 514 грн, максимальный возможный — 30 280 грн.

Если выплаты определяются именно как доля от заработка (дохода), а не как фиксированная сумма, в таком случае доля денежного обеспечения для начисления алиментов составляет:

на одного ребенка — 1/4;

на двоих детей — 1/3;

на троих и более — 1/2.

Эта доля распределяется между детьми в равных частях. В исковом производстве долю дохода определяет суд с учетом обстоятельств конкретного дела.

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Можно ли увеличить размер алиментов

Закон позволяет увеличить или уменьшить размер алиментов при существенных изменениях в материальном положении и семейных обстоятельствах плательщика или получателя алиментов, а также — в реальных потребностях ребенка.

Сделать это можно как путем обращения в суд (с предоставлением доказательств обстоятельств), так и в результате договоренности между родителями в нотариально удостоверенном договоре.

Во втором случае необходимо заключить отдельный договор, который после подписания сторонами подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Можно ли взыскать алименты без обращения в суд

Да. Родители могут заключить договор об уплате алиментов. Такой документ обязательно удостоверяется нотариусом, в нем определяются размер, сроки и способ уплаты, и он имеет силу исполнительного документа.

Это означает, что если выплата алиментов прекращается досрочно, получатель может обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи, после чего подать этот исполнительный документ государственному или частному исполнителю. То есть обращаться в суд на этом этапе не нужно.

Также алименты могут уплачиваться по устной договоренности родителей без какого-либо документального оформления. Однако устная договоренность не дает возможности в случае необходимости сразу обратиться к исполнителю и может затруднять доказывание согласованных размера и сроков платежей.

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Как происходит удержание алиментов из денежного обеспечения

Если алименты взыскиваются в принудительном порядке, исполнитель направляет в воинскую часть постановление об обращении взыскания на доходы военнослужащего. Воинская часть через соответствующее финансовое подразделение осуществляет расчет и удержание средств из выплат, с которых взыскиваются алименты.

Далее средства перечисляются на счет органа Государственной исполнительной службы или частного исполнителя, после чего они поступают взыскателю.

Если исполнителю неизвестен адрес воинской части должника, он может направить документы о взыскании алиментов в Министерство обороны Украины, чтобы передать документы в бухгалтерию воинской части.