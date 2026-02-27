$43.210.03
14:14
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 13098 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 17000 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 27490 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 45043 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 41389 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37074 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32059 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 51950 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22854 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Как военным распределить денежное довольствие на случай плена – пошаговая инструкция

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Министерство обороны Украины разъяснило, как военные могут самостоятельно определять получателей денежного довольствия в случае плена или исчезновения. Это возможно через личное распоряжение, которое удостоверяется командиром или нотариусом.

Как военным распределить денежное довольствие на случай плена – пошаговая инструкция

Защитники имеют право направить средства семье или конкретным лицам, либо выбрать механизм депонирования части выплат для своего будущего после возвращения.

Начиная с февраля 2025 года, военные могут сами определять, кому будут выплачивать их обеспечение в случае плена или исчезновения. Как это сделать уже в 2026-м, пояснили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Чтобы воспользоваться правом выбора, военнослужащий может составить личное распоряжение, в котором указываются получатели и процентные доли выплат. Такое распоряжение заверяется командиром воинской части или нотариусом, после чего оригинал передается для хранения в личном деле.

В ведомстве также подчеркнули, что военнослужащий имеет право в любой момент отменить или обновить свое распоряжение.

Как составить личное распоряжение

Написать. Составить документ в произвольной форме. Четко указать лиц и их доли в процентах (например, 100% одному лицу или по 50% двум разным).

Заверить. Подлинность подписи обязательно заверяет командир воинской части или нотариус.

Передать. Оригинал передается командиру для хранения в личном деле: в день заверения командиром, или до 10 дней, если заверял нотариус.

Кому выплатят деньги

Механизм зависит от того, есть ли личное распоряжение военнослужащего.

Если распоряжение есть

Выплаты осуществляются тем лицам и в тех объемах (процентах), которых военнослужащий определил лично. Важно: это работает независимо от родственных связей. То есть получателей определяет не очередь наследования, а конкретное волеизъявление.

Если распоряжения нет

Действует автоматический механизм распределения:

  • 50% выплачивается ближайшим родственникам согласно закону;
    • 50% депонируется на личном счету военнослужащего.

      То есть, если условно речь идет о 120 000 грн/мес., то при отсутствии распоряжения 60 000 грн получает семья, еще 60 000 грн депонируется государством.

      Депонирование: финансовая гарантия после возвращения

      Государство хранит депонированную часть средств на счету до возвращения военнослужащего, чтобы обеспечить ему финансовую стабильность. То есть, часть выплат не "растворяется" в текущих расходах, а накапливается как резерв на период после службы.

      Защита от инфляции

      Сохраненная сумма не просто лежит на счету. Она обязательно индексируется согласно действующему законодательству, то есть должна быть защищена от обесценивания из-за инфляции.

      Напомним

      Верховная Рада приняла закон №13646 о социальной защите военнослужащих, который устанавливает 15 миллионов гривен как максимальную сумму помощи семьям погибших. В эту сумму включаются выплаты, полученные во время статуса пропавшего без вести.

      Александра Василенко

      Общество
      Военное положение
      Война в Украине
      Министерство обороны Украины
      Верховная Рада