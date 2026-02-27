Як військовим розподілити грошове забезпечення на випадок полону - покрокова інструкція

Захисники мають право спрямувати кошти родині чи конкретним особам або обрати механізм депонування частини виплат для свого майбутнього після повернення.

Починаючи від лютого 2025 року, військові можуть самі визначати, кому виплачуватимуть їхнє забезпечення у разі полону чи зникнення. Як це зробити вже у 2026-му, пояснили у Міністерстві оборони України, передає УНН.

Щоб скористатися правом вибору, військовослужбовець може скласти особисте розпорядження, у якому вказуються отримувачі та відсоткові частки виплат. Таке розпорядження засвідчується командиром військової частини або нотаріусом, після чого оригінал передається для зберігання в особовій справі.

У відомстві також наголосили, що військовослужбовець має право в будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження.

Як скласти особисте розпорядження

Написати. Скласти документ у довільній формі. Чітко вказати осіб та їхні частки у відсотках (наприклад, 100% одній особі або по 50% двом різним).

Засвідчити. Справжність підпису обов’язково засвідчує командир військової частини або нотаріус.

Передати. Оригінал передається командиру для зберігання в особовій справі: у день засвідчення командиром, або до 10 днів, якщо засвідчував нотаріус.

Кому виплатять гроші

Механізм залежить від того, чи є особисте розпорядження військовослужбовця.

Якщо розпорядження є

Виплати здійснюються тим особам і в тих обсягах (відсотках), яких військовослужбовець визначив особисто. Важливо: це працює незалежно від родинних зв’язків. Тобто отримувачів визначає не черга спадкування, а конкретне волевиявлення.

Якщо розпорядження немає

Діє автоматичний механізм розподілу:

50% виплачується найближчим родичам згідно із законом;

50% депонується на особистому рахунку військовослужбовця.

Тобто, якщо умовно йдеться про 120 000 грн/міс., то за відсутності розпорядження 60 000 грн отримує родина, ще 60 000 грн депонується державою.

Депонування: фінансова гарантія після повернення

Держава зберігає депоновану частину коштів на рахунку до повернення військовослужбовця, щоб забезпечити йому фінансову стабільність. Тобто, частина виплат не "розчиняється" в поточних витратах, а накопичується як резерв на період після служби.

Захист від інфляції

Збережена сума не просто лежить на рахунку. Вона обов’язково індексується згідно з чинним законодавством, тобто має бути захищена від знецінення через інфляцію.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон №13646 про соціальний захист військовослужбовців, який встановлює 15 мільйонів гривень як максимальну суму допомоги родинам загиблих. До цієї суми включаються виплати, отримані під час статусу зниклого безвісти.