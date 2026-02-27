$43.210.03
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 12923 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 16836 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 27390 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 44943 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 41297 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37038 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32045 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 51923 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22852 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Як військовим розподілити грошове забезпечення на випадок полону - покрокова інструкція

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міністерство оборони України роз'яснило, як військові можуть самостійно визначати отримувачів грошового забезпечення у разі полону чи зникнення. Це можливо через особисте розпорядження, що засвідчується командиром або нотаріусом.

Як військовим розподілити грошове забезпечення на випадок полону - покрокова інструкція

Захисники мають право спрямувати кошти родині чи конкретним особам або обрати механізм депонування частини виплат для свого майбутнього після повернення.

Починаючи від лютого 2025 року, військові можуть самі визначати, кому виплачуватимуть їхнє забезпечення у разі полону чи зникнення. Як це зробити вже у 2026-му, пояснили у Міністерстві оборони України, передає УНН.

Щоб скористатися правом вибору, військовослужбовець може скласти особисте розпорядження, у якому вказуються отримувачі та відсоткові частки виплат. Таке розпорядження засвідчується командиром військової частини або нотаріусом, після чого оригінал передається для зберігання в особовій справі.

У відомстві також наголосили, що військовослужбовець має право в будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження.

Як скласти особисте розпорядження

Написати. Скласти документ у довільній формі. Чітко вказати осіб та їхні частки у відсотках (наприклад, 100% одній особі або по 50% двом різним).

Засвідчити. Справжність підпису обов’язково засвідчує командир військової частини або нотаріус.

Передати. Оригінал передається командиру для зберігання в особовій справі: у день засвідчення командиром, або до 10 днів, якщо засвідчував нотаріус.

Кому виплатять гроші

Механізм залежить від того, чи є особисте розпорядження військовослужбовця.

Якщо розпорядження є

Виплати здійснюються тим особам і в тих обсягах (відсотках), яких військовослужбовець визначив особисто. Важливо: це працює незалежно від родинних зв’язків. Тобто отримувачів визначає не черга спадкування, а конкретне волевиявлення.

Якщо розпорядження немає

Діє автоматичний механізм розподілу:

  • 50% виплачується найближчим родичам згідно із законом;
    • 50% депонується на особистому рахунку військовослужбовця.

      Тобто, якщо умовно йдеться про 120 000 грн/міс., то за відсутності розпорядження 60 000 грн отримує родина, ще 60 000 грн депонується державою.

      Депонування: фінансова гарантія після повернення

      Держава зберігає депоновану частину коштів на рахунку до повернення військовослужбовця, щоб забезпечити йому фінансову стабільність. Тобто, частина виплат не "розчиняється" в поточних витратах, а накопичується як резерв на період після служби.

      Захист від інфляції

      Збережена сума не просто лежить на рахунку. Вона обов’язково індексується згідно з чинним законодавством, тобто має бути захищена від знецінення через інфляцію.

      Нагадаємо

      Верховна Рада ухвалила закон №13646 про соціальний захист військовослужбовців, який встановлює 15 мільйонів гривень як максимальну суму допомоги родинам загиблих. До цієї суми включаються виплати, отримані під час статусу зниклого безвісти.

      Олександра Василенко

      Суспільство
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Міністерство оборони України
      Верховна Рада України