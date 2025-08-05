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Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечением

Киев • УНН

 • 5176 просмотра

В Украине военнослужащие получают основные выплаты, единовременные пособия и дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях. Размеры выплат зависят от должности, звания, продолжительности службы и условий выполнения задач.

Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечением

В Украине основные выплаты для военнослужащих включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. В ВСУ минимальный размер денежного обеспечения составляет 20 100 грн. Размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, передает УНН

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Украинские военные получают не только ежемесячное основное денежное обеспечение, но и дополнительные единовременные выплаты. 

Одним из видов денежного обеспечения являются пособия. Это единовременные выплаты для поддержания материального и социального положения, поддержания здоровья и решения бытовых и личных вопросов защитника.

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Единовременная денежная помощь после заключения первого контракта

 Ее размер в 2025 году составляет:

•  24 224 грн для рядового состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года;

•  27 252 грн для сержантского и старшинского состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года и более;

•  30 280 грн для офицерского состава, которые заключат первый контракт сроком на 1 год и более.

Денежная помощь на оздоровление

Украинские военные имеют право на получение денежной помощи на оздоровление один раз в год, находясь в отпуске, в размере их месячного денежного обеспечения (кроме вознаграждений)

Защитникам, находящимся в распоряжении, отстраненным от выполнения служебных обязанностей или временно отстраненным от должности, финансовая помощь на оздоровление выплачивается в размере их месячного денежного обеспечения по последней занимаемой ими должности с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения по этим должностям.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Данная помощь выплачивается военным один раз в год в размере месячного денежного обеспечения в случае следующих оснований:

•  наличия у военного инвалидности, полученной из-за ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины; 

•  семьям военных, захваченных в плен (кроме военных, сдавшихся в плен добровольно), а также интернированным в нейтральных государствах или пропавшим без вести;

•  из-за события, которое произошло в 2025 году или в декабре 2024 года, и при условии, что право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события, а именно:

1.  смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей военнослужащего;

2.  ранение (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины;

3.  рождение ребенка у военнослужащего, в том числе его усыновление;

4.  нарушение состояния здоровья военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей военнослужащего, что подтверждено соответствующими медицинскими документами.

Единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы

Данная помощь выплачивается военным, которые служат по контракту, в случае увольнения их с военной службы после окончания их контракта, по семейным обстоятельствам, сокращению должности и т.д. (при условии наличия выслуги 10 календарных лет) или по определенным уважительным причинам (состояние здоровья и т.д.).

Размер выплаты зависит от календарной выслуги лет на день увольнения военного, а именно количества полных календарных лет военной службы, оснований для увольнения и месячного денежного обеспечения защитника на день увольнения.

Выплаты военным за ранения и участие в боевых действиях

Военным, получившим ранение: контузию, увечье, травму, связанное с защитой Украины, и находящимся на стационарном лечении, выплачивается ежемесячное денежное обеспечение по последним занимаемым должностям (не менее 20 100 грн в месяц) и дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн за все время пребывания на лечении в больницах и в отпуске для лечения после ранения из-за получения тяжелого ранения по заключению ВВК, но не более четырех месяцев со дня убытия из воинской части. 

Кроме того, военные, в зависимости от места несения службы и выполняемых задач, могут получать дополнительные выплаты:

⦁ 100 тыс. грн получают военные, непосредственно участвующие в боевых действиях на передовой, оккупированных территориях или между позициями украинских защитников и россиян. Также это вознаграждение получают военные, выполняющие задачи по огневому поражению: ракетчики, артиллеристы, подразделения противовоздушной обороны;

⦁ 50 тыс. грн выплачивают военным, выполняющим боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями. В том числе вне районов боевых действий;

⦁ 30 тыс. грн получают военные, выполняющие боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам. В частности, по интенсивной подготовке для ведения военных действий, по управлению группировками войск, по всестороннему обеспечению действующих группировок войск в районах ведения боевых действий. 30 тыс. грн должны выплачиваться также тем, кто занимается разминированием (вне районов ведения боевых действий) и противовоздушным прикрытием и наземной обороной объектов критической инфраструктуры;

⦁ 70 тыс. грн за службу на "нуле". Эта дополнительная выплата была введена с апреля 2024 года и предусмотрена именно для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи на линии соприкосновения с врагом или в его тылу. Данная выплата начисляется по накопительной системе. То есть выплачивать средства должны после того, как суммарно набежало 30 дней на передовой. 

Выплаты за погибшего военного и без вести пропавшим

В случае гибели военного во время действия военного положения, его семья имеет право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. 

Денежное обеспечение членам семей без вести пропавших военных выплачивается по их заявлению воинской частью, в которой находился на денежном обеспечении военный. 

За украинским защитником, захваченным в плен или заложниками (кроме тех, кто сдался в плен добровольно), а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести, сохраняется выплата в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения с учетом выслуги лет и норм денежного обеспечения. 

Денежная выплата членам семей осуществляется по должности, которую занимал военный, в том числе выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн. 

Последние новости о выплатах военным и перспективы увеличения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий единовременную помощь 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену, независимо от причины смерти. Выплаты распространяются также на случаи, произошедшие до вступления в силу новой нормы.

В конце июля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн. В частности, 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны.

Советник Офиса Президента Украины Павел Палиса заявлял в июле, что в Риме во время масштабной Конференции по вопросам восстановления Украины  украинская делегация во главе с Президентом провела с международными партнерами серию важных встреч на высшем уровне. 

⁠В частности, было обсуждено с партнерами об основе основ украинской обороны —  солдата. Палиса подчеркивал, что уровень денежного обеспечения военных должен вырасти. 

"Есть положительная реакция на это среди лидеров Европейского Союза. Вместе будем искать решение", - заявлял в июле Палиса.  

Анна Мурашко

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