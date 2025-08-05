Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням

В Україні основні виплати для військовослужбовців включають посадовий оклад, оклад за військовим званням й надбавку за вислугу років. У ЗСУ мінімальний розмір грошового забезпечення становить 20 100 грн. Розмір залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, передає УНН.

Фінансова підтримка військових: які одноразові виплати гарантовані

Українські військові отримують не лише щомісячне основне грошове забезпечення, але й додаткові одноразові виплати.

Одним з видів грошового забезпечення є допомоги. Це одноразові виплати для підтримки матеріального та соціального становища, підтримки здоров'я та вирішення побутових й особистих питань захисника.

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Одноразова грошова допомога після укладання першого контракту

Її розмір у 2025 році становить:

• 24 224 грн для рядового складу, які укладуть перший контракт строком на 3 роки;

• 27 252 грн для сержантського і старшинського складу, які укладуть перший контракт строком на 3 роки і більше;

• 30 280 грн для офіцерського складу, які укладуть перший контракт строком на 1 рік і більше.

Грошова допомога на оздоровлення

Українські військові мають право на отримання грошової допомоги на оздоровлення один раз на рік перебуваючи у відпустці у розмірі їх місячного грошового забезпечення ( окрім винагород)

Захисникам, які перебувають у розпорядження, відсторонення від виконання службових обов'язків або тимчасово усунені від посади фінансова допомога на оздоровлення виплачується у розмірі їх місячного грошового забезпечення за останньою займаною ними посадою з урахуванням зміни вислуги років й норм грошового забезпечення за цими посадами.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Дана допомога виплачується військовим один раз на рік в розмірі місячного грошового забезпечення у разі наступних підстав:

• наявності у військового інвалідності, яка отримана через поранення (контузії, травми, каліцтва), пов'язаного із захистом Батьківщини;

• сім'ям військових, які захоплені в полон (окрім військових, які здалися в полон добровільно), а також інтернованим в нейтральних державах або зниклим безвісти;

• через подію, яка настала у 2025 році або у грудні 2024 року, та за умови, що право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано у рік настання події, а саме:

1. смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;

2. поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини;

3. народження дитини у військовослужбовця, в тому числі її усиновлення;

4. порушення стану здоров’я військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця, що підтверджено відповідними медичними документами.

Одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби

Дана допомога виплачується військовим, які служать за контрактом у разі звільнення їх з військової служби після закінчення їх контракту, через сімейні обставини, скорочення посади тощо (за умови наявності вислуги 10 календарних років) або за певних поважних причин (стан здоров’я тощо).

Розмір виплати залежить від календарної вислуги років на день звільнення військового, а саме кількості повних календарних років військової служби, підстав для звільнення та місячного грошового забезпечення захисника на день звільнення.

Виплати військовим за поранення та участь у бойових діях

Військовим, які отримали поранення: контузію, каліцтво, травму, пов'язане із захистом України, та перебувають на стаціонарному лікуванні виплачується щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами (не менше 20 100 грн на місяць) та додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн за весь час перебування на лікуванні в лікарнях та у відпустці для лікування після поранення через отримання тяжкого поранення за висновком ВЛК, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини.

Окрім того, військові залежно від місця несення служби та завдань, які виконують, можуть отримувати додаткові виплати:

⦁ 100 тис. грн отримують військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій, окупованих територіях, або між позиціями українських захисників та росіян. Також цю винагороду отримують військові, які виконують завдання з вогневого ураження: ракетники, артилеристи, підрозділи протиповітряної оборони;

⦁ 50 тис. грн виплачують військовим, які виконують бойові ( спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів й командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами. В тому числі поза районами бойових дій;

⦁ 30 тис. грн отримують військові, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами. Зокрема, з інтенсивної підготовки для ведення воєнних дій, з управління угрупуваннями військ, із всебічного забезпечення діючих угрупувань військ в районах ведення бойових дій. 30 тис. грн мають виплачуватися також тим, хто займається розмінуванням (поза межами районів ведення бойових дій) та протиповітряним прикриттям та наземною обороною об'єктів критичної інфраструктури;

⦁ 70 тис. грн за службу на "нулі". Ця додаткова виплата була запроваджена з квітня 2024 року й передбачена саме для тих, хто виконує бойові, або спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом, або в його тилу. Дана виплата нараховується за накопичувальною системою. Тобто виплачувати кошти мають після того, як сумарно набігло 30 днів на передовій.

Виплати за загиблого військового та безвісти зниклим

У разі загибелі військового під час дії воєнного стану, його родина має право на одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Грошове забезпечення членам сімей безвісти зниклих військових виплачується за їх заявою військовою частиною, у якій перебував на грошовому забезпеченні військовий.

За українським захисником, захопленим в полон або заручниками (окрім тих, хто здався в полон добровільно), а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісти, зберігається виплата в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням вислуги років та норм грошового забезпечення.

Грошова виплата членам сімей здійснюється за посадою, яку обіймав військовий, у тому числі виплачується додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн.

Останні новини про виплати військовим та перспективи збільшення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову допомогу 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули в полоні, незалежно від причини смерті. Виплати поширюються також на випадки, що сталися до набрання чинності новою нормою.

В кінця липня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн. Зокрема, 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони.

Радник Офісу Президента України Павло Паліса заявляв в липні, що в Римі під час масштабної Конференції з питань відновлення України українська делегація на чолі з Президентом провела з міжнародними партнерами серію важливих зустрічей на найвищому рівні .

⁠Зокрема, було обговорено з партнерами про основу основ української оборони — солдата. Паліса наголошував, що рівень грошового забезпечення військових має зрости.

"Є позитивна реакція на це серед лідерів Європейського Союзу. Разом будемо шукати рішення", - заявляв в липні Паліса.