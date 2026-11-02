Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'яснення

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Розлучення, виховання дітей на відстані чи судові рішення про аліменти – це життєві обставини, які нікуди не зникають, коли один із батьків долучається до військової служби. Тому природно, що у родин захисників і захисниць виникають питання, як вираховуються аліменти з грошового забезпечення та чи стягуються вони із бойових виплат.

У Міноборони роз'яснили, які складові грошового забезпечення входять до аліментної бази та як встановлюється розмір аліментів на утримання дитини, передає УНН.

Деталі

Базові правила утримання аліментів однакові для військовослужбовців і цивільних громадян. Вони встановлені такими нормативно-правовими актами:

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про виконавче провадження»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 146 від 26 лютого 1993 року.

Для військовослужбовців ЗСУ цей механізм додатково регулюється наказами Міноборони № 260 від 7 червня 2018 року (Порядок виплати грошового забезпечення) та № 316 від 15 травня 2013 року.

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З яких виплат військовослужбовця утримуються аліменти

Утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовців та інших установлених законодавством постійних або регулярних виплат.

Тобто базою для утримання є загальне грошове забезпечення, до якого входять:

посадовий оклад та оклад за військовим званням;

щомісячна надбавка за вислугу років;

постійні щомісячні надбавки, доплати, підвищення окладу та премії;

додаткові винагороди, що мають систематичний характер.

Якщо аліменти присуджено у частці від доходу, то відсоткова ставка застосовується до фінальної суми грошового забезпечення після утримання податків і зборів.

Бойові виплати також належать до бази для утримання аліментів. Інфографіка Міноборони

Чи стягуються аліменти з бойових виплат

Так. Відповідно до чинних норм аліменти утримуються з додаткової винагороди, яка виплачується під час дії воєнного стану.

До них належать бойові виплати 30К/50К/100К та інші належні виплати, зокрема, 10 000 грн за фактичне виконання обов’язків військової служби та "інструкторські" від 15 000 до 30 000 грн.

Оскільки ці винагороди виплачуються щомісяця за розрахунковий період, вони належать до постійних видів доходу. А утримання аліментів здійснюється з усієї підсумкової суми.

З яких військових виплат аліменти не утримуються

Однак не всі виплати військовослужбовцю враховуються при визначенні аліментів. Це стосується виплат разового, цільового чи компенсаційного характеру, які мають конкретне призначення.

Зокрема, з аліментної бази виключаються:

грошова допомога на оздоровлення;

одноразові винагороди 70К/170К;

одноразова грошова допомога у разі поранення, контузії або інвалідності;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

одноразова грошова допомога при звільненні;

одноразова грошова допомога за укладення першого контракту та інші виплати з переліку, затвердженого наказом Міноборони № 316.

Водночас може виникати плутанина, наприклад, із "виплатами за поранення", адже під цим зазвичай розуміють грошове забезпечення за період лікування, одноразову допомогу, страхові виплати тощо.

Грошове забезпечення за час лікування враховується до аліментної бази, а одноразова допомога – ні. Тому в окремих випадках варто з’ясувати правову природу виплати за документами та перевірити, чи належить вона до винятків.

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Яка сума аліментів стягується з грошового забезпечення

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

На сьогодні це:

на дитину віком до 6 років – 1 408,50 грн;

на дитину віком від 6 до 18 років – 1 756 грн.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку – 2 817 грн для дітей до 6 років та 3 512 грн для дітей від 6 до 18 років. Такий розмір може бути встановлений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Розміри аліментів може встановити суд, якщо батьки не домовляться самостійно. Інфографіка Міноборони

Якщо аліменти стягуються у частці від доходу в порядку наказного провадження, їх розмір не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, тобто максимум 28 170 на дитину до 6 років і 35 120 на дитину віком від 6 до 18 років.

Право на утримання також має дитина віком від 18 до 23 років, якщо продовжує навчання і потребує матеріальної підтримки батьків. У такому разі мінімальний гарантований розмір аліментів становить 1 514 грн, максимальний можливий – 30 280 грн.

Якщо виплати визначаються саме як частка від заробітку (доходу), а не як фіксована сума, у такому разі частка від грошового забезпечення для нарахування аліментів становить:

на одну дитину – 1/4;

на двох дітей – 1/3;

на трьох і більше – 1/2.

Ця частка розподіляється між дітьми в рівних частинах. У позовному провадженні частку доходу визначає суд з урахуванням обставин конкретної справи.

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Чи можна збільшити розмір аліментів

Закон дозволяє збільшити або зменшити розмір аліментів за умови істотних змін у матеріальному становищі та сімейних обставинах платника чи одержувача аліментів, а також – у реальних потребах дитини.

Зробити це можна як через звернення до суду (з наданням доказів обставин), так і в результаті домовленості між батьками у нотаріально посвідченому договорі.

У другому випадку необхідно укласти окремий договір, який після підписання сторонами підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Чи можна стягнути аліменти без звернення до суду

Так. Батьки можуть укласти договір про сплату аліментів. Такий документ обов’язково посвідчується нотаріусом, у ньому визначається розмір, строки та спосіб сплати і він має силу виконавчого документа.

Це означає, що якщо виплата аліментів припиняється достроково, одержувач може звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, після чого подати цей виконавчий документ державному або приватному виконавцю. Тобто звертатися до суду на цьому етапі не потрібно.

Також аліменти можуть сплачуватися за усною домовленістю батьків без будь-якого документального оформлення. Проте усна домовленість не дає можливості у разі чого одразу звернутися до виконавця та може ускладнювати доведення погодженого розміру та строків платежів.

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Як відбувається утримання аліментів з грошового забезпечення

Якщо аліменти стягуються у примусовому порядку, виконавець надсилає військовій частині постанову про звернення стягнення на доходи військовослужбовця. Військова частина через відповідний фінансовий підрозділ здійснює розрахунок і утримання коштів із виплат, з яких стягуються аліменти.

Далі кошти перераховуються на рахунок органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця, після чого вони надходять стягувачу.

Якщо виконавцю невідома адреса військової частини боржника, він може надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України, щоб передати документи до бухгалтерії військової частини.