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Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Чаще всего военнослужащие жалуются на ВЛК, увольнение, выплаты и переводы. Офис назначил 2535 проверок, но должностные лица иногда игнорируют выводы.

Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб

С начала своей работы Офис военного омбудсмена получил более 14 тыс.  жалоб и обращений от военнослужащих. По результатам их рассмотрения было назначено более 2 тыс. проверок. В то же время в Офисе заявили о случаях, когда командиры и должностные лица не реагируют на выводы омбудсмена. Как действовать в таких ситуациях и существуют ли законодательные рычаги влияния, выяснил УНН. 

Детали

27 января этого года в Украине официально начал работу Офис военного омбудсмена. Согласно законодательству, его основными задачами являются осуществление демократического гражданского контроля за обеспечением соблюдения прав лиц; выявление нарушений прав военнослужащих, резервистов, военнообязанных и полицейских, причин и условий, приводящих к таким нарушениям. 

Военный омбудсмен в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции имеет право рассматривать жалобы и проводить проверки относительно вероятного нарушения прав военнослужащих. 

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Как сообщили в Офисе военного омбудсмена в ответ на запрос УНН, с начала работы и по 31 августа в Офис поступило 14 427 жалоб и обращений в интересах военнослужащих, из которых было рассмотрено 13 922 жалобы и обращения, а еще 505 находятся на рассмотрении. 

По результатам рассмотрения жалоб с начала работы Офиса было назначено 2535 проверок. 1203 жалобы были возвращены заявителям, поскольку не подлежали рассмотрению в соответствии с законом.. В частности, жалоба по сути была идентична жалобе, которая ранее уже была рассмотрена Военным омбудсменом; жалоба касалась предоставления правовой позиции или толкования норм законодательства Украины; требования жалобы были предметом судебного производства. Также Офис не рассматривает жалобы, если представитель, обращающийся в интересах военнослужащего, не предоставил документы, подтверждающие его полномочия

- говорится в ответе на запрос.

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Также отмечается, что 3587 жалоб Офис военного омбудсмена направил по принадлежности в уполномоченные органы, учреждения и организации для рассмотрения и решения. 

Как добавили в Офисе, чаще всего военнослужащие обращаются по следующим вопросам: 

  • направление на ВЛК и лечение; 
    • увольнение с военной службы; 
      • ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение;
        • перевод на другое место службы. 

          Отметим, одновременно с законопроектом об образовании Офиса военного омбудсмена Президент Украины Владимир Зеленский подал еще один законопроект №13267, который предусматривает ответственность за невыполнение законных требований военного омбудсмена или препятствование осуществлению им своих полномочий. 

          За такое нарушение предусматривается штраф в размере от 8500 гривен до 17 тыс. гривен. 

          За повторное нарушение — штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год или без такового.

          Документ был принят еще в октябре 2025 года и в настоящее время остается без движения. Как отметили в Офисе военного омбудсмена, выводы являются одним из ключевых инструментов реагирования на нарушения прав военнослужащих.

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          По результатам рассмотрения жалобы Военный омбудсмен или заместитель может назначить проверку. По ее завершении Офис готовит вывод, в котором указывает, имело ли место нарушение, кто его допустил и как восстановить права заявителя. Вывод с соответствующим требованием направляется командиру (начальнику), органу военного управления или должностному лицу органа государственной власти. Они обязаны рассмотреть его в течение десяти рабочих дней и сообщить Военному омбудсмену, что было сделано для устранения нарушений

          - говорится в сообщении

          В то же время, как заявили в Офисе, фиксируются нередкие случаи, когда командиры, органы военного управления и должностные лица не реагируют на них, рассматривают формально или затягивают сроки, а "законодательство до сих пор не предусматривает за это надлежащей ответственности". 

          Еще в октябре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13267, который должен предоставить Военному омбудсмену право составлять административные протоколы и через суд привлекать к ответственности за невыполнение законных требований. Эта норма будет распространяться как на командиров, так и на должностных лиц всех уровней — от органов местного самоуправления и глав ОВА до министров. Призываем Верховную Раду как можно скорее принять законопроект во втором чтении

          — заявили в Офисе.

          1 сентября Верховная Рада открыла 16-ю сессию, приняв постановление о повестке дня, в частности и о включении вышеупомянутого законопроекта в повестку дня. 

          В комментарии УНН народный депутат, член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александр Данца заявил, что "работа по подготовке документа ко второму чтению продолжается в соответствии с определенными регламентными процедурами". 

          В настоящее время продолжается этап обработки и систематизации всех поправок и предложений, предоставленных субъектами права законодательной инициативы, а также их согласования с заинтересованными органами государственной власти и профильными экспертами, чтобы в итоге мы получили действенный и сбалансированный механизм. Рассмотрение законопроекта на заседании комитета состоится сразу после завершения всех необходимых подготовительных процедур и финализации сравнительной таблицы. Соответственно, после решения комитета вопрос о его вынесении на рассмотрение в сессионный зал будет решаться во время формирования повестки дня пленарных заседаний Верховной Рады Украины

          — сказал Данца.

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