Военный омбудсмен рассказала, что именно будет входить в ее обязанности

Главным инструментом для военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы. В законе хотят прописать очень ограниченный срок реагирования, возможно 3 или 5 дней. Об этом сообщила уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов Ольга Решетилова в эфире телемарафона, передает УНН.

"Самый главный инструмент военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы. Мы хотим в законе прописать очень ограниченный срок реагирования, возможно 3 или 5 дней. Буквально вчера, например, у меня было обращение о избиении военнослужащего в одном из подразделений и это те случаи, когда нужно очень быстро реагировать", - сказала Решетилова.

Она подчеркнула, что очень быстро нужно подключать военную службу правопорядка, правоохранительные органы, сообщать командованию.

"Задача омбудсмена и его офиса будет в том, чтобы реагировать на это быстро, не откладывать обращения, потому что бывают случаи, когда военнослужащему угрожает опасность", - отметила Решетилова.

Также она отметила, что в компетенцию военного омбудсмена входит работа исключительно с действующими военнослужащими и со всем, что касается прохождения военной службы.

"Хочу подчеркнуть, что сейчас и после принятия закона о военном омбудсмене, мы говорим исключительно о действующих военнослужащих и обо всем, что касается прохождения военной службы. Если мы говорим о военнообязанных, то есть Уполномоченный по правам человека ВР и это его компетенция работать с военнообязанными. Он может и с действующими военнослужащими, конечно, работать, у него есть соответствующие люди. Если говорить о ветеранах - это министерство ветеранов", - пояснила Решетилова.

Она подчеркнула, что военного омбудсмена создают исключительно для действующих военнослужащих.

"Потому что, подписывая контракт с ВСУ, вступая на службу через мобилизацию, или иным образом, военнослужащие добровольно отказываются от части своих прав и свобод. Взамен они не получают никакого инструмента защиты", - сказала Решетилова.

Дополнение

Решетилова сообщала, что на данный момент задача №1 - это принятие законопроекта о военном омбудсмене.

30 декабря 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Ольгу Решетилову. В настоящее время ее официальная должность называется - уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.