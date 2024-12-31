Військовий омбудсмен: що відомо про Ольгу Решетилову

Учора, 30 грудня, Президент України Володимир Зеленський призначив першого військового омбудсмена Ольгу Решетилову. УНН зібрав інформацію, хто вона така та чим займалася до нової посади.

Ольга Решетилова - журналістка, громадська діячка, правозахисниця та нова військова омбудсменка.

Освіту Ольга здобула в Острозькій академії, де вивчала політологію. Проте жодного дня не працювала за фахом, адже ще під час навчання захопилася журналістикою. Її першим професійним досвідом стала робота в студентській газеті. Згодом вона приєдналася до редакції газети "День", де відповідала за регіональну мережу. Протягом п’яти років Ольга розвивалася у цій сфері, але після народження сина вирішила залишити журналістику.

У 2014 році, з початком російської агресії на сході України, Ольга стала співзасновницею одного з найбільших благодійних фондів підтримки української армії - "Повернись живим". Вона відповідала за координацію роботи фонду із силовими структурами та безпосередньо з військовими в зоні АТО.

За її словами, часті поїздки на фронт дали їй можливість побачити порушення прав бійців і цивільного населення в умовах війни.

"Бачила, як наші підрозділи перестрілювалися між собою за якийсь контрабандний маршрут. Знаю, як знущалися з цивільних чи як волонтери потрапляли під пресинг військових. І взагалі не розуміла, як із цим бути. З одного боку, суспільство вважає, що тут герої, - і тут справді вони. З іншого боку, бачила, що є негероїчні речі, про які потрібно говорити, але які люди не готові сприймати", - розповіла вона в інтерв'ю The Ukrainians.

У 2015 році Ольга вирішила залишити фонд, щоб зосередитися на журналістських розслідуваннях у секторі безпеки. Водночас вона співпрацювала з російським ліберальним виданням Grani.Ru, висвітлюючи події в Україні.

У 2016 році Ольга разом із колегою Марією Томак заснувала "Медійну ініціативу за права людини" (МІПЛ) - неурядову організацію, яка займається документуванням воєнних злочинів і порушень прав людини, пов’язаних із російською агресією. МІПЛ також стала активним адвокатом створення інституту військового омбудсмена в Україні. З часом Ольга очолила цю організацію.

Уже у 2019 році Кабінет міністрів України призначив Ольгу до складу комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Щодо декларацій журналістки, то станом на 2021 рік у її власності була лише земельна ділянка полощею 98 м2.

Нагадаємо

Учора Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.