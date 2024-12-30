Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом
Київ • УНН
Ольга Решетилова стала уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей. Планується розробка законопроєкту про військового омбудсмена та модернізація управління в Силах оборони.
Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів, передає УНН.
"Підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців", - повідомив Зеленський.
За його словами, зараз головне завдання – разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.
"Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", - резюмував Президент.
Додамо
Наразі Решетилова очолює Медійну ініціативу за права людини, яка впродовж кількох років послідовно просуває ідею створення інституту військового омбудсмена.