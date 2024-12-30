Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом
Киев • УНН
Ольга Решетилова стала уполномоченным Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей. Планируется разработка законопроекта о военном омбудсмене и модернизация управления в Силах обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов, передает УНН.
"Подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Ольга - известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже много сделала для развития наших государственных институтов, для поддержки украинцев", - сообщил Зеленский.
По его словам, сейчас главная задача - вместе с Министерством обороны Украины, вместе с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.
"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", - резюмировал Президент.
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Сейчас Решетилова возглавляет Медийную инициативу за права человека, которая на протяжении нескольких лет последовательно продвигает идею создания института военного омбудсмена.