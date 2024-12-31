Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Вчера, 30 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Ольгу Решетилову. УНН собрал информацию, кто она такая и чем занималась до новой должности.

Ольга Решетилова - журналистка, общественный деятель, правозащитница и новый военный омбудсмен.

Образование Ольга получила в Острожской академии, где изучала политологию. Однако ни дня не работала по специальности, ведь еще во время учебы увлеклась журналистикой. Ее первым профессиональным опытом стала работа в студенческой газете. Впоследствии она присоединилась к редакции газеты "День", где отвечала за региональную сеть. В течение пяти лет Ольга развивалась в этой сфере, но после рождения сына решила оставить журналистику.

В 2014 году, с началом российской агрессии на востоке Украины, Ольга стала соучредителем одного из крупнейших благотворительных фондов поддержки украинской армии - "Вернись живым". Она отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и непосредственно с военными в зоне АТО.

По ее словам, частые поездки на фронт дали ей возможность увидеть нарушения прав бойцов и гражданского населения в условиях войны.

"Видела, как наши подразделения перестреливались между собой за какой-то контрабандный маршрут. Знаю, как издевались над гражданскими или как волонтеры попадали под прессинг военных. И вообще не понимала, как с этим быть. С одной стороны, общество считает, что здесь герои, - и здесь действительно они. С другой стороны, видела, что есть негероические вещи, о которых нужно говорить, но которые люди не готовы воспринимать", - рассказала она в интервью The Ukrainians.

В 2015 году Ольга решила покинуть фонд, чтобы сосредоточиться на журналистских расследованиях в секторе безопасности. В то же время она сотрудничала с российским либеральным изданием Grani.Ru, освещая события в Украине.

В 2016 году Ольга вместе с коллегой Марией Томак основала "Медийную инициативу за права человека" (МИПЧ) - неправительственную организацию, которая занимается документированием военных преступлений и нарушений прав человека, связанных с российской агрессией. МИПЧ также стала активным адвокатом создания института военного омбудсмена в Украине. Со временем Ольга возглавила эту организацию.

Уже в 2019 году Кабинет министров Украины назначил Ольгу в состав комиссии по избранию председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Что касается деклараций журналистки, то по состоянию на 2021 год в ее собственности был только земельный участок площадью 98 м2.

Напомним

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.