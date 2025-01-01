Військовий омбудсмен розповіла, що саме входитиме в її обов’язки

Головним інструмент для військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги. В законі хочуть прописати дуже обмежений термін реагування, можливо 3 або 5 днів. Про це повідомила уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Найголовніший інструмент військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування, можливо 3 або 5 днів. Буквально вчора, наприклад, в мене було звернення про побиття військовослужбовця в одному з підрозділів й це ті випадки, коли потрібно дуже швидко реагувати", - сказала Решетилова.

Вона наголосила, що дуже швидко потрібно підключати військову службу правопорядку, правоохоронні органи, повідомляти командуванню.

"Задача омбудсмена та його офісу буде в тому, щоб реагувати на це швидко, не відкладати звернення, тому що бувають випадки коли військовослужбовцю загрожує небезпека", - зазначила Решетилова.

Також вона зауважила, що до компетенції військового омбудсмена входить робота виключно з діючими військовослужбовцями й про все, що стосується проходження військової служби.

"Хочу наголосити, що зараз й після прийняття закону про військового омбудсмена, ми говоримо виключно про діючих військовослужбовців й про все, що стосується проходження військової служби. Якщо ми говоримо про військовозобов'язаних, то є Уповноважений з прав людини ВР й це його компетенція працювати з військовозобов'язаними. Він може й з діючими військовослужбовцями звичайно працювати, в нього є відповідні люди. Якщо говорити про ветеранів - це міністерство ветеранів", - пояснила Решетилова.

Вона наголосила, що військового омбудсмена створюють виключно для діючих військовослужбовців.

"Тому що підписуючи контракт зі ЗСУ, вступаючи на службу через мобілізацію, або іншим чином, військовослужбовці добровільно відмовляються від частини своїх прав та свобод. Натомість вони не отримують жодного інструменту захисту", - сказала Решетилова.

Доповнення

Решетилова повідомляла, що наразі завданням №1 - це є прийняття законопроєкту про військового омбудсмена.

30 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив першого військового омбудсмена Ольгу Решетилову. Наразі її офіційна посада називається - уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.