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Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
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Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
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Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат

Київ • УНН

 • 4116 перегляди

Антикорупційні органи перевірять нардепа Кузьміних щодо можливого приховування аптечного бізнесу, оформленого на підставних осіб. Адвокат вказує на ознаки низки кримінальних правопорушень.

Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат

Антикорупційні органи мають перевірити та надати правову оцінку ймовірній причетності народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Сергія Кузьміних до аптечного бізнесу, який схоже оформлений на підставних осіб. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко.

Деталі

Як зʼясував УНН, народний депутат України Сергій Кузьміних, який наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні щодо отримання 558 тисяч гривень неправомірної вигоди, очевидно використав схему для приховування своїх активів та ведення підприємницької діяльності.

Зокрема, відповідно до відкритих даних, на водія народного депутата  Максима Токового, який також фігурує у згаданій кримінальній справі (він був посередником в отриманні Сергієм Кузьміних неправомірної вигоди), оформлена ТОВ "МАКСИМУМ ЕФ", КВЕД діяльності якої свідчить про те, що це мережа аптек.

Крім того, є ще один очевидний звʼязок народного депутата Сергія Кузьміних з аптеками. Особою, уповноваженою вчиняти дії від імені юридичної особи ТОВ "МАКСИМУМ ЕФ", у тому числі підписувати договори, вказаний Ігор Салко. Він же є підписантом у Міжнародному Благодійному Фонді братів Кузьміних, заснованому нардепом.

На думку адвоката Дмитра Касьяненка, описані факти вимагають окремої правової оцінки з боку антикорупційних органів, зокрема в частині можливого приховування активів, конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем та корупційних зв’язків. 

Якщо водій народного депутата, який за матеріалами слідства виступав посередником в отриманні неправомірної вигоди, одночасно є підписантом мережі аптек та благодійного фонду, пов’язаного з тим же депутатом, то така конструкція виглядає як класичний механізм опосередкованого контролю над активами, що не декларуються

- зазначив він.

За його словами, виявлені факти можуть свідчити про наявність ознак щонайменше пʼяти кримінальних правопорушень: 

  • ст. 368-5 КК України - незаконне збагачення, у випадку, якщо депутат фактично контролює активи, що юридично оформлені на підставних осіб, але не відображені в декларації; 
    • ст. 366-2 КК України - декларування недостовірної інформації, якщо корпоративні права, пов’язані з аптечною мережею чи благодійним фондом, не зазначені в декларації народного депутата; 
      • ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, якщо депутат використовує свій статус для прикриття бізнес-інтересів; 
        • ст. 369-2 КК України - зловживання впливом, з урахуванням ролі посередника, який діє від імені службової особи; 
          • ст. 191 КК України - привласнення майна, у разі, якщо буде встановлено привласнення або розтрату майна під виглядом благодійної діяльності. 

            З огляду на викладене, така інформація безумовно підлягає дослідженню та правовій кваліфікації в межах кримінального провадження. Відповідні матеріали мають бути передані до НАБУ, яке відповідно до ст. 216 КПК України має виключну підслідність щодо народних депутатів у справах про корупційні злочини. Крім того, НАЗК має повноваження ініціювати повну перевірку декларацій, а Офіс Генерального прокурора або САП- здійснювати процесуальне керівництво

            - наголосив адвокат.

            Нагадаємо

            Раніше нардепа Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

            У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області. 

            31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. 

            Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

            У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

            У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.

            Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних09.06.25, 16:35 • 122927 переглядiв

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

            ПолітикаКримінал та НП
            Спеціалізована антикорупційна прокуратура
            Житомирська область
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