"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні бої

$45.5350.68
ukenru
22:38 • 1432 перегляди
Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України
21:31 • 8418 перегляди
У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення
20:56 • 14557 перегляди
Киянам надійшли повідомлення про ядерну та хімічну загрозу через ймовірну хакерську атаку на застосунок "Повітряна тривога"
20:43 • 11824 перегляди
В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла до 2,5 черги
20:26 • 10034 перегляди
Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним у Туреччині за посередництва Ердогана
19:07 • 13451 перегляди
В Україну йде похолодання: коли температура почне знижуватися та де можливі перші морозиPhoto
1 листопада, 13:51 • 27415 перегляди
Атаки України за три дні вивели з ладу 10% нафтопереробки рф - дані OSINT-розвідкиPhoto
1 листопада, 13:22 • 24919 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 35134 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
1 листопада, 10:25 • 23126 перегляди
Тактику боїв у газопроводах: чому це важливо у російсько-українській війні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.2м/с
97%
759мм
Популярнi новини
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 27550 перегляди
У Болгарії триває другий тур президентських виборів: що відомо1 листопада, 14:12 • 13650 перегляди
Україна уразила ракетний завод і два об’єкти ППО рф на 70 млн доларів: Зеленський озвучив деталі1 листопада, 14:31 • 6688 перегляди
Конгресмени вимагають від Трампа зберегти листування зі штучним інтелектом для майбутнього розслідування - Politico 1 листопада, 15:10 • 8586 перегляди
В іспанському золотому скарбі знайшли артефакти з метеоритного заліза1 листопада, 15:34 • 13051 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 27604 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 35132 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 49561 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 50223 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 69063 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Меланія Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні боїPhoto22:06 • 906 перегляди
П’ять фільмів у дусі жахів, які змусять здригнутися від страхуVideo21:44 • 1096 перегляди
Привиди, загадкові постаті та моторошні звуки: голлівудські зірки розповіли про свої паранормальні пригоди на Геловін20:39 • 3542 перегляди
Після нічних атак російське кстово з НПЗ стало схожим на казковий Мордор із "Володаря перснів"Photo1 листопада, 06:54 • 22889 перегляди
Coachella-2027: назвали усіх трьох хедлайнерів31 жовтня, 14:02 • 26303 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Золото
ChatGPT
Ракетний комплекс "Панцир"

"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні бої

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Застосунок «Повітряна тривога» надіслав фейкові сповіщення про ядерну, хімічну загрозу та вуличні бої. Причини можливого втручання з’ясовують.

"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні бої

Українці відреагували хвилею жартів і мемів на повідомлення про ядерну, хімічну загрозу та вуличні бої, які ввечері 1 листопада почали надходити через застосунок "Повітряна тривога". Поки відповідальні служби з'ясовують обставини ймовірної хакерської атаки, користувачі соцмереж перетворили незвичні сповіщення на привід для гумору, пише УНН.

Деталі

Особливо українців розвеселило попередження про загрозу вуличних боїв. У мережі його швидко переосмислили як "загрозу рицарських боїв" із закликом: "Виходьте на вулицю, беріть шаблі, нумо, браття, нумо!".

Інші користувачі порівняли ситуацію з фільмами про динозаврів та вигаданими катастрофами. Зокрема, з'явився мем із динозавром у костюмі та написом "ОРЄФНІК" – жартівлива відповідь на повідомлення про загрози, яких насправді не було.

Від лицарських боїв до запитань про роботу "Нової пошти"

Не оминули українці й повсякденних турбот. Одна з користувачок із сарказмом поцікавилася, чи працюватиме "Нова пошта" під час ядерної тривоги та вуличних боїв.

Інша жартома показала свою реакцію на сповіщення про хімічну загрозу за допомогою мему з персонажем, який спантеличено дивиться на ситуацію.

Водночас у Центрі протидії дезінформації, МВС та столичній владі повідомили, що сповіщення про надзвичайні загрози не відповідають дійсності. За попередніми даними, застосунок "Повітряна тривога" міг зазнати стороннього втручання.

У соцмережах також поширюються неперевірені твердження про можливу втрату персональних даних або блокування iPhone після переходу за підозрілими посиланнями. Офіційного підтвердження таких випадків наразі немає.

Правоохоронці закликають не переходити за сторонніми посиланнями, а інформацію про реальні загрози перевіряти через офіційні канали. У Києві застосунок "Київ Цифровий" та вулична система оповіщення продовжують працювати у штатному режимі.

У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення01.11.26, 23:31 • 8440 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини з соцмережУНН Lite
Кібератака
Ядерна зброя
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Війна в Україні
Нова пошта
Міністерство внутрішніх справ України
Київ