"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні бої

Українці відреагували хвилею жартів і мемів на повідомлення про ядерну, хімічну загрозу та вуличні бої, які ввечері 1 листопада почали надходити через застосунок "Повітряна тривога". Поки відповідальні служби з'ясовують обставини ймовірної хакерської атаки, користувачі соцмереж перетворили незвичні сповіщення на привід для гумору, пише УНН.

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Особливо українців розвеселило попередження про загрозу вуличних боїв. У мережі його швидко переосмислили як "загрозу рицарських боїв" із закликом: "Виходьте на вулицю, беріть шаблі, нумо, браття, нумо!".

Інші користувачі порівняли ситуацію з фільмами про динозаврів та вигаданими катастрофами. Зокрема, з'явився мем із динозавром у костюмі та написом "ОРЄФНІК" – жартівлива відповідь на повідомлення про загрози, яких насправді не було.

Від лицарських боїв до запитань про роботу "Нової пошти"

Не оминули українці й повсякденних турбот. Одна з користувачок із сарказмом поцікавилася, чи працюватиме "Нова пошта" під час ядерної тривоги та вуличних боїв.

Інша жартома показала свою реакцію на сповіщення про хімічну загрозу за допомогою мему з персонажем, який спантеличено дивиться на ситуацію.

Водночас у Центрі протидії дезінформації, МВС та столичній владі повідомили, що сповіщення про надзвичайні загрози не відповідають дійсності. За попередніми даними, застосунок "Повітряна тривога" міг зазнати стороннього втручання.

У соцмережах також поширюються неперевірені твердження про можливу втрату персональних даних або блокування iPhone після переходу за підозрілими посиланнями. Офіційного підтвердження таких випадків наразі немає.

Правоохоронці закликають не переходити за сторонніми посиланнями, а інформацію про реальні загрози перевіряти через офіційні канали. У Києві застосунок "Київ Цифровий" та вулична система оповіщення продовжують працювати у штатному режимі.

У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення