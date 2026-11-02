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"Берите сабли, ну же, братья!": украинцы взорвались мемами после фейковых уведомлений о ядерной угрозе и уличных боях

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Приложение «Воздушная тревога» отправило фейковые уведомления о ядерной, химической угрозе и уличных боях. Причины возможного вмешательства выясняются.

"Берите сабли, ну же, братья!": украинцы взорвались мемами после фейковых уведомлений о ядерной угрозе и уличных боях

Украинцы отреагировали волной шуток и мемов на сообщения о ядерной, химической угрозе и уличных боях, которые вечером 1 ноября начали поступать через приложение "Воздушная тревога". Пока ответственные службы выясняют обстоятельства вероятной хакерской атаки, пользователи соцсетей превратили необычные уведомления в повод для юмора, пишет УНН.

Детали

Особенно украинцев развеселило предупреждение об угрозе уличных боёв. В сети его быстро переосмыслили как "угрозу рыцарских боёв" с призывом: "Выходите на улицу, берите сабли, ну же, братья, ну же!".

Другие пользователи сравнили ситуацию с фильмами о динозаврах и вымышленными катастрофами. В частности, появился мем с динозавром в костюме и надписью "ОРЄФНІК" — шутливый ответ на сообщения об угрозах, которых на самом деле не было.

От рыцарских боёв до вопросов о работе "Новой почты"

Не обошли украинцы вниманием и повседневные заботы. Одна из пользовательниц с сарказмом поинтересовалась, будет ли работать "Новая почта" во время ядерной тревоги и уличных боёв.

Другая в шутку показала свою реакцию на уведомление о химической угрозе с помощью мема с персонажем, который озадаченно смотрит на происходящее.

В то же время в Центре противодействия дезинформации, МВД и столичные власти сообщили, что уведомления о чрезвычайных угрозах не соответствуют действительности. По предварительным данным, приложение "Воздушная тревога" могло подвергнуться постороннему вмешательству.

В соцсетях также распространяются непроверенные утверждения о возможной утечке персональных данных или блокировке iPhone после перехода по подозрительным ссылкам. Официального подтверждения таких случаев пока нет.

Правоохранители призывают не переходить по сторонним ссылкам, а информацию о реальных угрозах проверять через официальные каналы. В Киеве приложение "Киев Цифровой" и уличная система оповещения продолжают работать в штатном режиме.

В Киеве опровергли радиационную угрозу и призвали ориентироваться на «Киев Цифровой» и уличную систему оповещения01.11.26, 23:31 • 6776 просмотров

Степан Гафтко

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