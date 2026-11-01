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В Киеве опровергли радиационную угрозу и призвали ориентироваться на «Киев Цифровой» и уличную систему оповещения

Киев • УНН

 • 1944 просмотра

В Киеве нет радиационной угрозы, а в приложение «Воздушная тревога» могли вмешаться. Жителей призвали доверять официальным каналам.

В Киеве опровергли радиационную угрозу и призвали ориентироваться на «Киев Цифровой» и уличную систему оповещения

В Киеве нет радиационной угрозы, а приложение "Киев Цифровой" и уличная система оповещения работают в штатном режиме. Именно на эти системы призывают ориентироваться жителей столицы после вероятного взлома приложения "Воздушная тревога". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Детали

Вечером 1 ноября киевляне начали получать через приложение "Воздушная тревога" необычные сообщения о ядерной и химической опасности, а также угрозе уличных боев.

В КГГА подчеркнули, что в настоящее время воздушной тревоги в столице нет, а "Киев Цифровой" и уличная система оповещения продолжают работать без сбоев и будут сообщать об опасности в случае ее возникновения.

Воздушные силы сообщили о вероятном вмешательстве в приложение

По информации Воздушных сил ВСУ, приложение "Воздушная тревога", вероятно, подверглось вражескому вмешательству.

Никакой радиационной угрозы нет

– подчеркнули в КГГА.

В городской администрации отметили, что информацию об объявлении и отбое воздушных тревог также публикуют в официальном Telegram-канале КГГА.

Жителей столицы призвали сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями из официальных источников.

МВД и ЦПД подтвердили вероятный взлом приложения «Воздушная тревога» после сообщений о ядерной угрозе в Киеве01.11.26, 23:25 • 682 просмотра

Степан Гафтко

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Ядерное оружие
Воздушная тревога
Киевская городская государственная администрация
Военно-воздушные силы Украины
Киев