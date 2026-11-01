В Киеве опровергли радиационную угрозу и призвали ориентироваться на «Киев Цифровой» и уличную систему оповещения
Киев • УНН
В Киеве нет радиационной угрозы, а в приложение «Воздушная тревога» могли вмешаться. Жителей призвали доверять официальным каналам.
В Киеве нет радиационной угрозы, а приложение "Киев Цифровой" и уличная система оповещения работают в штатном режиме. Именно на эти системы призывают ориентироваться жителей столицы после вероятного взлома приложения "Воздушная тревога". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.
Детали
Вечером 1 ноября киевляне начали получать через приложение "Воздушная тревога" необычные сообщения о ядерной и химической опасности, а также угрозе уличных боев.
В КГГА подчеркнули, что в настоящее время воздушной тревоги в столице нет, а "Киев Цифровой" и уличная система оповещения продолжают работать без сбоев и будут сообщать об опасности в случае ее возникновения.
Воздушные силы сообщили о вероятном вмешательстве в приложение
По информации Воздушных сил ВСУ, приложение "Воздушная тревога", вероятно, подверглось вражескому вмешательству.
Никакой радиационной угрозы нет
В городской администрации отметили, что информацию об объявлении и отбое воздушных тревог также публикуют в официальном Telegram-канале КГГА.
Жителей столицы призвали сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями из официальных источников.
МВД и ЦПД подтвердили вероятный взлом приложения «Воздушная тревога» после сообщений о ядерной угрозе в Киеве01.11.26, 23:25 • 682 просмотра