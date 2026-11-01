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У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення

Київ • УНН

 • 8494 перегляди

У Києві немає радіаційної загрози, а «Повітряна тривога» могла зазнати втручання. Мешканців закликали довіряти офіційним каналам.

У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення

У Києві немає радіаційної загрози, а застосунок "Київ Цифровий" і вулична система оповіщення працюють у штатному режимі. Саме на ці системи закликають орієнтуватися мешканців столиці після ймовірного зламу застосунку "Повітряна тривога". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Деталі

Увечері 1 листопада кияни почали отримувати через застосунок "Повітряна тривога" незвичні повідомлення про ядерну та хімічну небезпеку, а також загрозу вуличних боїв.

У КМДА наголосили, що наразі повітряної тривоги в столиці немає, а "Київ Цифровий" і вулична система оповіщення продовжують працювати без збоїв та повідомлятимуть про небезпеку в разі її виникнення.

Повітряні сили повідомили про ймовірне втручання в застосунок

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, застосунок "Повітряна тривога", ймовірно, зазнав ворожого втручання.

Жодної радіаційної загрози немає

– підкреслили в КМДА.

У міській адміністрації зазначили, що інформацію про оголошення та відбій повітряних тривог також публікують в офіційному Telegram-каналі КМДА.

Мешканців столиці закликали зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та стежити за повідомленнями з офіційних джерел.

МВС та ЦПД підтвердили ймовірний злам застосунку "Повітряна тривога" після повідомлень про ядерну загрозу в Києві01.11.26, 23:25 • 1732 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Кібератака
Ядерна зброя
Повітряна тривога
Київська міська державна адміністрація
Повітряні сили Збройних сил України
Київ