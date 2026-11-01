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МВС та ЦПД підтвердили ймовірний злам застосунку "Повітряна тривога" після повідомлень про ядерну загрозу в Києві

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Кияни отримали хибні повідомлення про ядерну, хімічну загрозу та вуличні бої. МВС і ЦПД закликали не панікувати та перевіряти дані.

МВС та ЦПД підтвердили ймовірний злам застосунку "Повітряна тривога" після повідомлень про ядерну загрозу в Києві

Увечері 1 листопада мешканці Києва отримали через застосунок "Повітряна тривога" повідомлення про ядерну та хімічну загрозу, а також небезпеку вуличних боїв. У МВС та Центрі протидії дезінформації повідомили про ймовірний злам застосунку й наголосили, що поширена інформація про рівні загроз не відповідає дійсності, пише УНН.

Деталі

У соціальних мережах почали поширюватися скриншоти карти повітряних тривог, на якій поблизу столиці одночасно з'явилися позначки кількох типів небезпеки.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко припустив, що сторонні особи могли отримати несанкціонований доступ до застосунку.

Українців закликали не панікувати

Міг статися несанкціонований доступ до застосунку повітряних тривог. Це може бути кібератака. Чекайте на офіційні повідомлення

– заявив Коваленко.

У МВС також попередили, що інформація про рівні загроз, яку поширює застосунок, наразі не відповідає дійсності.

Закликаємо не панікувати, не переходити за жодними сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірену інформацію

– наголосили у відомстві.

Громадянам рекомендують перевіряти повідомлення про повітряні тривоги через офіційні канали уповноважених органів. Причини збою та обставини ймовірної кібератаки наразі встановлюють.

Киянам надійшли повідомлення про ядерну та хімічну загрозу через ймовірну хакерську атаку на застосунок "Повітряна тривога"01.11.26, 22:56 • 10549 переглядiв

Степан Гафтко

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