МВД и ЦПД подтвердили вероятный взлом приложения «Воздушная тревога» после сообщений о ядерной угрозе в Киеве

Вечером 1 ноября жители Киева получили через приложение "Воздушная тревога" сообщения о ядерной и химической угрозе, а также об опасности уличных боёв. В МВД и Центре противодействия дезинформации сообщили о вероятном взломе приложения и подчеркнули, что распространённая информация об уровнях угроз не соответствует действительности, пишет УНН.

Детали

В социальных сетях начали распространяться скриншоты карты воздушных тревог, на которой вблизи столицы одновременно появились отметки нескольких типов опасности.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предположил, что посторонние лица могли получить несанкционированный доступ к приложению.

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Мог произойти несанкционированный доступ к приложению воздушных тревог. Это может быть кибератака. Ждите официальных сообщений – заявил Коваленко.

В МВД также предупредили, что информация об уровнях угроз, которую распространяет приложение, в настоящее время не соответствует действительности.

Призываем не паниковать, не переходить по каким-либо сторонним ссылкам и не распространять непроверенную информацию – подчеркнули в ведомстве.

Гражданам рекомендуют проверять сообщения о воздушных тревогах через официальные каналы уполномоченных органов. Причины сбоя и обстоятельства вероятной кибератаки в настоящее время устанавливаются.

Киевляне получили сообщения о ядерной и химической угрозе из-за вероятной хакерской атаки на приложение «Воздушная тревога»