Киевляне получили сообщения о ядерной и химической угрозе из-за вероятной хакерской атаки на приложение «Воздушная тревога»

Вечером 1 ноября жители Киева начали получать через приложение "Воздушная тревога" необычные предупреждения о ядерной и химической угрозе, а также об опасности уличных боёв. Мониторинговые каналы сообщают о вероятной хакерской атаке на приложение, пишет УНН.

Подробности

В социальных сетях распространяют скриншоты карты воздушных тревог, на которой возле Киева одновременно появились обозначения различных типов опасности, в частности радиационной и химической.

Экс-руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также предположил, что причиной необычных сообщений могло стать стороннее вмешательство в работу приложения.

Коваленко прокомментировал возможную кибератаку

Мог произойти несанкционированный доступ к приложению воздушных тревог. Это может быть кибератака. Ждите официальных сообщений – заявил Коваленко.

В то же время официального подтверждения взлома приложения и информации о причастных к вероятной атаке пока нет.

Жителям Киева рекомендуют следить за официальными сообщениями Киевской городской военной администрации, ГСЧС и Воздушных сил ВСУ и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Хакеры рассылают фейковые письма ДТЭК для доступа к компьютерам — ЦПД