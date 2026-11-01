Киевляне получили сообщения о ядерной и химической угрозе из-за вероятной хакерской атаки на приложение «Воздушная тревога»
Киев • УНН
В приложении «Воздушная тревога» в Киеве появились необычные предупреждения. Причиной могла быть хакерская атака, но официального подтверждения нет.
Вечером 1 ноября жители Киева начали получать через приложение "Воздушная тревога" необычные предупреждения о ядерной и химической угрозе, а также об опасности уличных боёв. Мониторинговые каналы сообщают о вероятной хакерской атаке на приложение, пишет УНН.
Подробности
В социальных сетях распространяют скриншоты карты воздушных тревог, на которой возле Киева одновременно появились обозначения различных типов опасности, в частности радиационной и химической.
Экс-руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также предположил, что причиной необычных сообщений могло стать стороннее вмешательство в работу приложения.
Коваленко прокомментировал возможную кибератаку
Мог произойти несанкционированный доступ к приложению воздушных тревог. Это может быть кибератака. Ждите официальных сообщений
В то же время официального подтверждения взлома приложения и информации о причастных к вероятной атаке пока нет.
Жителям Киева рекомендуют следить за официальными сообщениями Киевской городской военной администрации, ГСЧС и Воздушных сил ВСУ и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Хакеры рассылают фейковые письма ДТЭК для доступа к компьютерам — ЦПД31.10.26, 03:58 • 5632 просмотра