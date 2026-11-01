В Україну йде похолодання: коли температура почне знижуватися та де можливі перші морози

Наступного тижня в Україні очікується поступове похолодання. Як повідомляє "Главком" із посиланням на прогноз Укргідрометцентру, із середи, 4 листопада, до країни почне надходити холодне повітря. Спочатку температура знизиться в західних і північних областях, а згодом — в інших регіонах. Ближче до вихідних удень переважатимуть температури +2°…+8°, а вночі місцями можливі морози до -3°, повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Погода в Україні 2 листопада

У понеділок у більшості областей буде відносно тепло, істотних опадів не прогнозують.

На півночі: вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. Переважно без опадів, уночі та вранці місцями можливий туман.

На півдні: вночі +4°…+9°, вдень +10°…+15°. Переважно сухо, на крайньомупівдні вночі можливий невеликий дощ.

На заході: вночі 0°…+5°, вдень +6°…+11°. Хмарно з проясненнями, б істотних опадів.

На сході: вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. Уночі та вранці місцями туман, північному сході можливий невеликий дощ.

У центрі вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. Переважно без опадів.

У Києві: вночі +5°…+7°, вдень +9°…+12°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Якою буде погода наприкінці тижня

Із 4 листопада холодне повітря поступово поширюватиметься територією України. Найвідчутніше похолодання спочатку очікується на заході та півночі, після чого воно охопить решту областей.

Наприкінці тижня на північному сході та в Карпатах дощ місцями переходитиме в мокрий сніг. На півдні можливі дощі, подекуди посилюватиметься вітер.

За прогнозом синоптиків, більшу частину тижня істотних опадів не очікується, однак температура повітря поступово знижуватиметься.