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В Украину идет похолодание: когда температура начнет снижаться и где возможны первые заморозки

Киев • УНН

 • 2768 просмотра

С 4 ноября по Украине распространится холодный воздух, а температура снизится до +2°…+8°. Ночью местами возможны заморозки до -3°.

В Украину идет похолодание: когда температура начнет снижаться и где возможны первые заморозки

На следующей неделе в Украине ожидается постепенное похолодание. Как сообщает "Главком" со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, со среды, 4 ноября, в страну начнет поступать холодный воздух. Сначала температура снизится в западных и северных областях, а впоследствии — в других регионах. Ближе к выходным днем будут преобладать температуры +2°…+8°, а ночью местами возможны заморозки до -3°, сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Погода в Украине 2 ноября

В понедельник в большинстве областей будет относительно тепло, существенных осадков не прогнозируют.

  • На севере: ночью +4°…+9°, днем +9°…+14°. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман.
    • На юге: ночью +4°…+9°, днем +10°…+15°. Преимущественно сухо, на крайнем юге ночью возможен небольшой дождь.
      • На западе: ночью 0°…+5°, днем +6°…+11°. Облачно с прояснениями, б существенных осадков.
        • На востоке: ночью +4°…+9°, днем +9°…+14°. Ночью и утром местами туман, на северо-востоке возможен небольшой дождь.
          • В центре ночью +4°…+9°, днем +9°…+14°. Преимущественно без осадков.
            • В Киеве: ночью +5°…+7°, днем +9°…+12°. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

              Какой будет погода в конце недели

              С 4 ноября холодный воздух будет постепенно распространяться по территории Украины. Наиболее ощутимое похолодание сначала ожидается на западе и севере, после чего оно охватит остальные области.

              В конце недели на северо-востоке и в Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег. На юге возможны дожди, местами усилится ветер.

              По прогнозу синоптиков, большую часть недели существенных осадков не ожидается, однако температура воздуха будет постепенно снижаться.

               

              Ольга Розгон

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