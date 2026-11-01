В Украину идет похолодание: когда температура начнет снижаться и где возможны первые заморозки

На следующей неделе в Украине ожидается постепенное похолодание. Как сообщает "Главком" со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, со среды, 4 ноября, в страну начнет поступать холодный воздух. Сначала температура снизится в западных и северных областях, а впоследствии — в других регионах. Ближе к выходным днем будут преобладать температуры +2°…+8°, а ночью местами возможны заморозки до -3°, сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Погода в Украине 2 ноября

В понедельник в большинстве областей будет относительно тепло, существенных осадков не прогнозируют.

На севере: ночью +4°…+9°, днем +9°…+14°. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман.

На юге: ночью +4°…+9°, днем +10°…+15°. Преимущественно сухо, на крайнем юге ночью возможен небольшой дождь.

На западе: ночью 0°…+5°, днем +6°…+11°. Облачно с прояснениями, б существенных осадков.

На востоке: ночью +4°…+9°, днем +9°…+14°. Ночью и утром местами туман, на северо-востоке возможен небольшой дождь.

В центре ночью +4°…+9°, днем +9°…+14°. Преимущественно без осадков.

В Киеве: ночью +5°…+7°, днем +9°…+12°. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Какой будет погода в конце недели

С 4 ноября холодный воздух будет постепенно распространяться по территории Украины. Наиболее ощутимое похолодание сначала ожидается на западе и севере, после чего оно охватит остальные области.

В конце недели на северо-востоке и в Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег. На юге возможны дожди, местами усилится ветер.

По прогнозу синоптиков, большую часть недели существенных осадков не ожидается, однако температура воздуха будет постепенно снижаться.